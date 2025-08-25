Lipari celebra San Bartolomeo, patrono delle Eolie: l'omaggio di migliaia di devoti

Lipari ha reso omaggio a San Bartolomeo Apostolo patrono dell'arcipelago delle Eolie che ha richiamato anche quest'anno migliaia di devoti messinesi ma anche tanti turisti. E’ stato il vescovo di Piazza Armerina Rosario Gisana a presiedere la messa pontificale, concelebrata dall’arcivescovo Giovanni Accolla e dal clero isolano, che ha preceduto la processione del simulacro, alla presenza delle autorità civili e militari dell’arcipelago.

Suggestiva la discesa e la vestizione del simulacro in argento di San Bartolo con i numerosi ex voto. Poco prima della mezzanotte l’arcivescovo Giovanni Accolla ha benedetto le barche a mare e subito dopo lo spettacolo di giochi pirotecnici sempre a mare.

Insieme al simulacro in processione è stato portato il braccio reliquiario con la reliquia del pollice di san Bartolo e un piccolo vascello in argento, che ricorda il miracolo del 12 febbraio 1672 quando a largo delle acque di Lipari arrivò un'imbarcazione carica di grano per salvare il popolo dalla carestia.