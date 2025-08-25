Lipari celebra San Bartolomeo, patrono delle Eolie: l'omaggio di migliaia di devoti

Lipari ha reso omaggio a San Bartolomeo Apostolo patrono dell'arcipelago delle Eolie che ha richiamato anche quest'anno migliaia di devoti messinesi ma anche tanti turisti. E’ stato il vescovo di Piazza Armerina Rosario Gisana a presiedere la messa pontificale, concelebrata dall’arcivescovo Giovanni Accolla e dal clero isolano, che ha preceduto la processione del simulacro, alla presenza delle autorità civili e militari dell’arcipelago.
Suggestiva la discesa e la vestizione del simulacro in argento di San Bartolo con i numerosi ex voto. Poco prima della mezzanotte l’arcivescovo Giovanni Accolla ha benedetto le barche a mare e subito dopo lo spettacolo di giochi pirotecnici sempre a mare.
Insieme al simulacro in processione è stato portato il braccio reliquiario con la reliquia del pollice di san Bartolo e un piccolo vascello in argento, che ricorda il miracolo del 12 febbraio 1672 quando a largo delle acque di Lipari arrivò un'imbarcazione carica di grano per salvare il popolo dalla carestia.
Oltre alla solennità del 24 agosto, sono tre le date in cui il santo patrono viene ricordato: il 13 febbraio (san Bartolomeo dei pescatori) memoria della sua traslazione, il 5 marzo (san Bartolomeo dei contadini) e il 16 novembre (san Bartolomeo dei terremoti).
Caricamento commenti
Commenta la notizia