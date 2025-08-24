Saverio Casella porta la sua Messina dietro il bancone del “Jigger & Pony”

«Sento che il mio percorso ha trovato la sua naturale continuazione. Qui posso unire le mie radici con un contesto internazionale, affrontando nuove sfide, imparando ogni giorno. Singapore è diventata casa: un luogo dove il mio percorso continua a trasformarsi, guidato dalla stessa curiosità di sempre e da quella voglia di fare che mi ha portato fin qui». C’è un messinese alla guida del “Jigger & Pony”, uno dei migliori cocktail-bar al mondo. Saverio Casella, ex studente dell’istituto “Antonello”, classe 1995, si definisce appassionato, ambizioso e determinato. «La mia carriera – racconta – è iniziata quasi senza rendermene conto. Crescere a Messina, dentro le piccole attività di famiglia, mi ha insegnato il valore del lavoro e il contatto autentico con le persone. Lì ho capito che il servizio vero non è solo tecnica, ma attenzione, cura e presenza: occhi che osservano, mani che si muovono con precisione, orecchie che ascoltano».

