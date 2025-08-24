Saverio Casella porta la sua Messina dietro il bancone del “Jigger & Pony”

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Appassionato, ambizioso e determinato, dopo le esperienze tra Milano, Londra e Parigi il 30enne adesso è a Singapore, alla guida di uno dei migliori cocktail-bar al mondo

«Sento che il mio percorso ha trovato la sua naturale continuazione. Qui posso unire le mie radici con un contesto internazionale, affrontando nuove sfide, imparando ogni giorno. Singapore è diventata casa: un luogo dove il mio percorso continua a trasformarsi, guidato dalla stessa curiosità di sempre e da quella voglia di fare che mi ha portato fin qui». C’è un messinese alla guida del “Jigger & Pony”, uno dei migliori cocktail-bar al mondo. Saverio Casella, ex studente dell’istituto “Antonello”, classe 1995, si definisce appassionato, ambizioso e determinato. «La mia carriera – racconta – è iniziata quasi senza rendermene conto. Crescere a Messina, dentro le piccole attività di famiglia, mi ha insegnato il valore del lavoro e il contatto autentico con le persone. Lì ho capito che il servizio vero non è solo tecnica, ma attenzione, cura e presenza: occhi che osservano, mani che si muovono con precisione, orecchie che ascoltano».
