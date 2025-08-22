Messina, la devozione di Christian Merrino a S. Eustochia: sopravvissuto alla caduta dal terzo piano

Di miracoli, la Santa in piedi, ne ha fatti tanti, ma di certo il più grande di tutti è quello di aver rafforzato nel tempo la devozione dei messinesi legati alla fondatrice del monastero delle Clarisse, da sempre “casa” di speranza. È così per la famiglia di Christian Merrino, sopravvissuto alla caduta dal terzo piano di una palazzina a piazza San Vincenzo. Quel giorno, il 22 agosto 2010, tutti gridarono al miracolo compiuto da S. Eustochia. La madre attonita, accortasi della disgrazia scese in strada convinta di trovare il bambino morto, ma Christian ne era uscito quasi illeso. Dimesso dal Policlinico dove gli fu riscontrata solo una frattura al braccio, la famiglia Merrino ha voluto “portare il piccolo miracolato da colei che l’aveva salvato”. Da allora ogni anno il 22 agosto per il ragazzo – oggi diciassettenne – e i genitori Santino e Isabella è un giorno di grazia, che testimoniano con la loro presenza nella chiesa di Montevergine. «Siamo legati a questo luogo e a questo giorno che ha segnato la rinascita di nostro figlio» spiega Santino, fondatore dei Cantustrittu, sottolineando che sono soliti fare gli auguri di compleanno a Christian il 18 febbraio e il 22 agosto. Il ragazzo, che frequenta l’Istituto alberghiero Antonello, sogna un giorno di entrare nell’arma dei Carabinieri; tra le sue passioni quella per la pallavolo (gioca nel Team Volley Messina con cui ha vinto tre campionati provinciali), la danza e il canto (fa parte del gruppo folk La Madonnina presieduto dal nonno, Nino Merrino).

Una vita restituita per mano di colei che la donato la sua al Crocifisso; lo ha ricordato il cappellano mons. Pietro Aliquò, in occasione della memoria del corpo incorrotto di S. Eustochia; tantissimi fedeli, insieme ai rappresentanti delle istituzioni civili e militari, si sono stretti alla comunità delle Clarisse guidata dalla badessa Maria Agnese Pavone nella chiesa del monastero di Montevergine, per rendere omaggio alla religiosa figlia di S. Chiara. Nel corso della messa presieduta dal vescovo emerito di Siracusa Salvatore Pappalardo, è stato il sindaco Federico Basile a offrire - secondo il decreto sottoscritto dal Senato messinese il 2 luglio 1777 - il cero votivo, affidando la città di Messina all’intercessione di Eustochia Smeralda Calafato . “Tu che sei stata vigile e attenta protettrice della tua e della nostra città, materna soccorritrice dei tuoi concittadini, continua a preservarci da ogni pericolo, ad esserci guida dei nostri progetti, aiuto sicuro nella soluzione dei tanti e complessi problemi che ci impegnano ogni giorno nel servizio della nostra città; insegnaci a superare con la tua stessa umiltà e forza gli eventi contrari e le incomprensioni, e aiutaci a realizzare una città sempre più umana e prospera”, ha detto Basile.