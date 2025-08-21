Due cuori, un passo: Chiara e Sara Visalli, le sorelle di Sant’Agata Militello che ballano oltre qualsiasi limite

Loro sono Chiara e Sara Visalli , non ancora 24enne la più grande, 22 anni la seconda, unite da un’innata passione per la danza coltivata sin da piccolissime. Il loro racconto non ha bisogno di parole ma si esprime attraverso movimenti capaci di abbattere qualunque barriera fisica e mentale, dando forma a quel sogno che la vita ad un certo punto a Chiara sembrava aver strappato per sempre. Lei, però, è stata più forte di quel destino presentatosi all’improvviso una mattina di settembre 2007, quando aveva appena 6 anni. Il malessere a scuola, la visita in ospedale, l’immediato trasferimento a Messina e la tremenda scoperta di una massa tumorale benigna al cervello . Un intervento chirurgico disperato a bassissima probabilità di successo, cui seguirono giorni di coma ed il risveglio quasi miracoloso.

Una straordinaria dimostrazione di forza e gioia di vivere che nessuna avversità può scalfire. Una storia d’amore semplice , come il desiderio di ballare che ogni ragazzina nutre dentro di sé, e naturale, come la complicità tra due sorelle.

«È nato tutto per gioco una decina di anni fa quando abbiamo fatto una sorpresa per il compleanno di mamma», ci dice Sara Visalli , oggi studentessa universitaria di Ostetricia e ginecologia a Messina. A dicembre 2014 la prima recita in pubblico per un evento di solidarietà nel centro santagatese, un’esibizione capace di toccare corde profonde e far vibrare i cuori, cui seguirono diverse altre tra cui quella sulle note di “Abbi cura di me” di Simone Cristricchi, testo emblematico per la loro storia.

Da quel giorno Chiara combatte lucidissima la sua tenace lotta per la vita , costretta sulla sedia a rotelle in un corpo trasformato e duramente segnato, ma supportata dall’infinito amore di Sara, di mamma Donatella e papà Antonio, ha trovato la forza per tornare a volteggiare come sognava da bambina. Assieme sul palco o in un cortile, nel salotto di casa o sul parquet della palestra, Chiara e Sara diventano così una sola anima ed un corpo solo.

I video con le coreografie di Chiara e Sara sono così divenuti presto virali raggiungendo lo stesso cantautore romano che si è messo in contatto con la famiglia facendo amicizia ed invitando più volte le ragazze ad esibirsi durante un suo concerto. Occasione concretizzatasi lo scorso 14 agosto a Trapani, un’ennesima tappa del racconto delle due sorelle già approdate nel 2018 a “Ballando con le Stelle” su RaiUno, emozionando l’Italia intera.

«È proprio Chiara a scegliere i brani da interpretare che poi proponiamo alla nostra insegnante Daniela Alberto per montare la coreografia, ed insieme a lei cominciamo a provare e riprovare - spiega Sara –. Ballare con lei è assolutamente naturale, anche perché è una compagna molto attenta, sveglia e puntigliosa tanto da rimproverarmi se mi capita di sbagliare qualcosa».

«Uno degli aspetti più importanti è che non sono coreografie montate partendo dalla disabilità di Chiara ma permettendole di fare tutto ciò che lei vuole e riesce a fare», aggiunge mamma Donatella descrivendo l’incredibile determinazione della figlia che, nel frattempo, si è diplomata col massimo dei voti al liceo delle Scienze umane. «Oggi riesce a fare tante cose che prima non poteva, dalla spaccata all’arabesque, con una forza che nessuno potrebbe immaginare ed anche dal punto di vista neurologico ci sono stati importati miglioramenti che hanno sorpreso la stessa equipe medica che la segue».

Un’eccezionale testimonianza che può essere da stimolo per chi vive analoghe sofferenze. «È tutto questo che tiene in piedi Chiara, perché le dà quel senso di sfida per fare sempre di più – sottolineano mamma Donatella e papà Antonio –. Siamo dei genitori fortunati vedendo esprimere Chiara in tutto quello che ama e la rende felice».