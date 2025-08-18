Le vacanze eoliane di Carlo Verdone e Aurelio De Laurentis passano da Vulcano

Ancora vip nell'estate delle Eolie. Continua infatti la passerella che ha già visto sfilare star del piccolo e grande schermo come della musica nelle acque dell'arcipelago. Stavolta ad essere stati avvistati, in posa davanti ad un mare di pesce nel ristorante di Gianluca Fusco, sono stati l'attore e regista romano Carlo Verdone ed il produttore cinematografico nonché presidente del Napoli campione d'Italia Aurelio De Laurentis. Anche per loro il solito selfie di rito, prima di tuffarsi in un indimenticabile cenone.