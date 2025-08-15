Messina, il Ferragosto che unisce la comunità tra riti religiosi e della pietà popolare. La lunga attesa che porta alla Vara FOTO

Il lungo Ferragosto di Messina si è aperto questa mattina con la stesura e il montaggio delle gomene della Vara a piazza Castronovo. Un "dietro le quinte" emozionante intessuto da storie di devozione e tradizione come quella dei giovani della Vallata di Mili che hanno riprodotto e personificato la Vara realizzando le strutture e i vestiti.

Toccante la testimonianza del giovane Alessandro, nato e cresciuto fra le corde insieme al suo papà, tiratore devoto. In corso, nella Cattedrale, la messa Pontificale presieduta dall'arcivescovo Accolla alla presenza di autorità civili, militari e del gruppo storico Vara e Giganti presieduto da Franco Forami, anima della processione della Vara che partirà alle 18,30 da Piazza Castronovo.

Tra i messinesi tornati in città per vivere questa giornata il presidente dell'Ufficio del lavoro mons. Marco Sprizzi. Diretta Rtp a partire dalle 17,30 per seguire anche la benedizione delle corde e il canto dell'Ave Maria.