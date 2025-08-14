Aspettando la Vara, domani mattina su RTP la legatura delle gomene

La Rtp anche quest'anno seguirà la processione della Vara sin dal mattino. Salvatore De Maria e Rachele Gerace, domattina 15 agosto, su RTP ch.19, saranno in diretta da Piazza Castronovo a partire dalle 7.30 per seguire un rito che inizia prestissimo: la legatura delle gomene sotto il cippo della Vara. Le fasi più importanti che anche quest’anno vi mostreremo nei dettagli con la preparazione delle corde di canapa lunghe poco più di 100 metri dal diametro di 5 centimetri, che traineranno la machina in processione. Sarà questo, infatti, il primo appuntamento di giornata. Poi, a partire dalla 17.30 la lunga diretta per seguire la processione e quindi, dalle 22.40, la conclusione con la diretta dei fuochi d’artificio.