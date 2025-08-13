Padre Fedele era noto anche a Messina. Le trasmissioni alla RTP, l'iscrizione alla facoltà di Medicina e quei derby col Cosenza

Personaggio noto anche a Messina padre Fedele Bisceglia deceduto in nottata. Molti messinesi lo hanno conosciuto, ed anche apprezzato, ai tempi in cui Messina e Cosenza disputavano agguerritissimi derby, ma sempre all'insegna dell'amicizia. Allora le due tifoserie erano anche gemellate. Erano i tempi di Schillaci e Padovano, di Pierleoni e Marulla. Ma padre Bisceglia era noto in città anche per la sua frequentazione ai corsi di Medicina dell'università peloritana nella seconda metà degli anni '80. E proprio in occasione delle sue presenze in riva allo Stretto aveva iniziato una collaborazione con la RTP la cui sede si trovava ancora sulla via Garibaldi. Padre Fedele conduceva una rubrica religiosa settimanale molto seguita. La sua scomparsa ha destato commozione in città ed anche sui social molti messinesi lo stanno ricordando in queste ore.

Le testimonianze dei messinesi sui social

"Ho tanti episodi da raccontare nelle nostre trasferte a Cosenza quando eravamo gemellati. Un frate particolare ma buono" scrive Francesco Munaò. "Mi dispiace tanto! L'ho conosciuto quando studiava medicina... era simpaticissimo!" aggiunge Rosy Freni. Un particolare curioso lo ricorda Nunzio Interdonato: "Ebbi moto di conoscerlo, quando un giorno, dopo essere sbarcato dalla Caronte, sul viale della Libertà, si accosta alla mia macchina una ritmo bianca, ed era lui, lo riconobbi subito e lo salutai chiamandolo per nome e cognome, lui con quel sorriso gioioso mi chiese un'informazione, dove fosse il teatro Vittorio, gli dissi di seguirmi che l'avrei accompagnato, arrivati al teatro, mi ringraziò salutandomi cordialmente. Che possa riposare in pace". E ancora Antonia Morabito: Un simpaticone! lo ricordo perfettamente quando col mio papà siamo andati in trasferta a vedere il grande Messina di quegli anni, era un ultra coi fiocchi, andava in delirio per il Cosenza. Che riposi in pace nella gloria del Signore".

