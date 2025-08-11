Messina, si rinnova il legame tra la gente di Ganzirri e il patrono San Nicola

Suoni, forme e colori di una festa che unisce tradizione marinara e devozione, raccontando un simbolismo che si perde nella notte dei tempi. A Ganzirri la ricorrenza del patrono San Nicola Vescovo non è una semplice festa, ma la conferma di un legame con il territorio che la gente di mare rinnova, con fervore immutato. Emozioni che si rincorrono tra i devoti di ogni età: dai portatori dell’imponente simulacro, alle famiglie, dagli anziani del luogo custodi di ricordi senza tempo ai giovani e giovanissimi che si accostano alla tradizione religiosa quale elemento culturale importante per la conoscenza del territorio. Ogni anno il 10 agosto a Ganzirri si rinnova un prodigio che nel lungo corteo dalla chiesa al molo, passando per vicoli e viuzze addobbati con barche, reti, fiori e conchiglie, racconta uno spaccato di vita dei pescatori, legati a San Nicola. Tante soste durante il lungo corteo guidato da padre Antonello Angemi, segnato da canti e preghiere, al grido di “Evviva Santa Nicola”; la partecipazione delle confraternite (di San Nicola e della Madonna della Montagna), delle istituzioni, dei gruppi parrocchiali. Poi la partenza dal molo per il tradizionale giro del santo a bordo delle feluche che vengono benedette così come i bambini, un momento particolarmente sentito dai pescatori e dalle loro famiglie. Un lungo pomeriggio, un lungo cammino di fede e devozione (che Rtp racconterà in uno speciale in onda nei prossimi giorni), suggellato dal suggestivo spettacolo dei fuochi d’artificio sul lago.