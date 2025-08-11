Suoni, forme e colori di una festa che unisce tradizione marinara e devozione, raccontando un simbolismo che si perde nella notte dei tempi. A Ganzirri la ricorrenza del patrono San Nicola Vescovo non è una semplice festa, ma la conferma di un legame con il territorio che la gente di mare rinnova, con fervore immutato. Emozioni che si rincorrono tra i devoti di ogni età: dai portatori dell’imponente simulacro, alle famiglie, dagli anziani del luogo custodi di ricordi senza tempo ai giovani e giovanissimi che si accostano alla tradizione religiosa quale elemento culturale importante per la conoscenza del territorio. Ogni anno il 10 agosto a Ganzirri si rinnova un prodigio che nel lungo corteo dalla chiesa al molo, passando per vicoli e viuzze addobbati con barche, reti, fiori e conchiglie, racconta uno spaccato di vita dei pescatori, legati a San Nicola. Tante soste durante il lungo corteo guidato da padre Antonello Angemi, segnato da canti e preghiere, al grido di “Evviva Santa Nicola”; la partecipazione delle confraternite (di San Nicola e della Madonna della Montagna), delle istituzioni, dei gruppi parrocchiali. Poi la partenza dal molo per il tradizionale giro del santo a bordo delle feluche che vengono benedette così come i bambini, un momento particolarmente sentito dai pescatori e dalle loro famiglie. Un lungo pomeriggio, un lungo cammino di fede e devozione (che Rtp racconterà in uno speciale in onda nei prossimi giorni), suggellato dal suggestivo spettacolo dei fuochi d’artificio sul lago.
Messina, si rinnova il legame tra la gente di Ganzirri e il patrono San Nicola
La conferma di un legame con il territorio che la gente di mare rinnova, con fervore immutato
Caricamento commenti
Commenta la notizia