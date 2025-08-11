Messina, presentato il progetto "Fertility": annunciata una proroga di due mesi delle attività in corso

Presentato al Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca il progetto "Fertility", promosso dal Comune di Messina e da Messina Social City, prosecuzione del percorso avviato nel 2018 con lo sbaraccamento e "Percorsi nuovi dell’abitare". Il sindaco Federico Basile ha annunciato una proroga di due mesi delle attività in corso, cui seguirà l’avvio del nuovo programma, con percorsi di inclusione lavorativa e il Social Innovation Lab. Oltre 2.500 persone e nuclei familiari presi in carico finora. Investimento di quasi 30 milioni di euro e 530 borse di inclusione sociale previste. Presenti anche l'assessora Alessandra Calafiore, la presidente di Messina Social City Valeria Asquini e l’ex sindaco Cateno De Luca, oggi primo cittadino di Taormina. Il Sindaco Basile in apertura dell’incontro ha tenuto a sottolineare che: “Il progetto Fertility segna l’inizio di una nuova fase e rappresenta un cambio di passo nel nostro impegno verso i cittadini provenienti dalle aree da risanare. Dopo aver offerto l’opportunità di svolgere tirocini formativi, oggi apriamo una prospettiva più solida e duratura, puntando all’inserimento stabile nel mondo del lavoro. Non si tratta di una proroga del programma Percorsi dell’Abitare, né di semplici rinnovi di tirocini, ma di un momento importante di costruzione condivisa per andare avanti insieme. Guardiamo non a ciò che possono fare gli altri, ma a ciò che facciamo noi, con responsabilità e determinazione. Nulla è scontato e nulla è dovuto, ma insieme possiamo essere vincenti. Per questo, il 31 agosto si concluderanno i tirocini attuali, in un passaggio fisiologico che ci permetterà di avviare questa nuova fase. Abbiamo previsto 30 milioni di euro per consentire ai 519 beneficiari di intraprendere un percorso stabile e qualificante. Oggi consolidiamo e arricchiamo la visione avviata negli anni scorsi, rafforzando le politiche di welfare cittadino e promuovendo un modello di sviluppo inclusivo e partecipato”.

“Con Fertility – ha detto la presidente Asquini di Messina social city – lavoreremo per costruire un welfare che non si limiti a rispondere ai bisogni, ma che offra nuove opportunità di crescita e inclusione. Le borse di inclusione sociale e il Social Innovation Lab sono due strumenti diversi ma strettamente collegati: il primo garantisce percorsi concreti per rafforzare competenze e autonomia, il secondo crea uno spazio di comunità in cui istituzioni, cittadini ed enti possono incontrarsi e progettare insieme soluzioni condivise. Fertility rappresenta un passo concreto verso un welfare di comunità, dove inclusione e innovazione sociale diventano leve per rafforzare i legami e generare nuove opportunità. Per l’Amministrazione e l’Azienda è motivo di grande soddisfazione aver ideato un percorso rivolto ai destinatari, con l’obiettivo di farli sentire parte integrante della città, iniziando con le borse di inclusione sociale, proseguendo con i tirocini, fino alla tappa finale dell’occupazione stabile”.