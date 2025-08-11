Messina, presentato il progetto "Fertility": annunciata una proroga di due mesi delle attività in corso

Presentato al Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca il progetto "Fertility", promosso dal Comune di Messina e da Messina Social City, prosecuzione del percorso avviato nel 2018 con lo sbaraccamento e "Percorsi nuovi dell’abitare". Il sindaco Federico Basile ha annunciato una proroga di due mesi delle attività in corso, cui seguirà l’avvio del nuovo programma, con percorsi di inclusione lavorativa e il Social Innovation Lab. Oltre 2.500 persone e nuclei familiari presi in carico finora. Investimento di quasi 30 milioni di euro e 530 borse di inclusione sociale previste. Presenti anche l'assessora Alessandra Calafiore, la presidente di Messina Social City Valeria Asquini e l’ex sindaco Cateno De Luca, oggi primo cittadino di Taormina.
Il Sindaco Basile in apertura dell’incontro ha tenuto a sottolineare che: “Il progetto Fertility segna l’inizio di una nuova fase e rappresenta un cambio di passo nel nostro impegno verso i cittadini provenienti dalle aree da risanare. Dopo aver offerto l’opportunità di svolgere tirocini formativi, oggi apriamo una prospettiva più solida e duratura, puntando all’inserimento stabile nel mondo del lavoro. Non si tratta di una proroga del programma Percorsi dell’Abitare, né di semplici rinnovi di tirocini, ma di un momento importante di costruzione condivisa per andare avanti insieme. Guardiamo non a ciò che possono fare gli altri, ma a ciò che facciamo noi, con responsabilità e determinazione. Nulla è scontato e nulla è dovuto, ma insieme possiamo essere vincenti. Per questo, il 31 agosto si concluderanno i tirocini attuali, in un passaggio fisiologico che ci permetterà di avviare questa nuova fase. Abbiamo previsto 30 milioni di euro per consentire ai 519 beneficiari di intraprendere un percorso stabile e qualificante. Oggi consolidiamo e arricchiamo la visione avviata negli anni scorsi, rafforzando le politiche di welfare cittadino e promuovendo un modello di sviluppo inclusivo e partecipato”.
“Con Fertility – ha detto la presidente Asquini di Messina social city – lavoreremo per costruire un welfare che non si limiti a rispondere ai bisogni, ma che offra nuove opportunità di crescita e inclusione. Le borse di inclusione sociale e il Social Innovation Lab sono due strumenti diversi ma strettamente collegati: il primo garantisce percorsi concreti per rafforzare competenze e autonomia, il secondo crea uno spazio di comunità in cui istituzioni, cittadini ed enti possono incontrarsi e progettare insieme soluzioni condivise. Fertility rappresenta un passo concreto verso un welfare di comunità, dove inclusione e innovazione sociale diventano leve per rafforzare i legami e generare nuove opportunità. Per l’Amministrazione e l’Azienda è motivo di grande soddisfazione aver ideato un percorso rivolto ai destinatari, con l’obiettivo di farli sentire parte integrante della città, iniziando con le borse di inclusione sociale, proseguendo con i tirocini, fino alla tappa finale dell’occupazione stabile”.
Per l’Assessora Calafiore: “Il percorso costruito in questi anni ha avuto l’obiettivo di avere un impatto concreto sul nostro territorio. Quando si lavora con le persone, però, il processo è sempre più complesso e variegato, poiché ogni individuo ha caratteristiche e bisogni diversi, come è stato Percorsi dell’Abitare. Oggi possiamo finalmente raccogliere i semi piantati nel tempo, che produrranno ricchezza anche per le future generazioni. Il vero impatto si misurerà a lungo termine, sia nella crescita della città sia nello sviluppo personale delle persone coinvolte. Questo è proprio il senso delle politiche sociali, che mirano a superare stigma e pregiudizi, come quelli vissuti da individui costretti a vivere in baracche. Confido che questo obiettivo contribuisca a rendere la nostra città sempre più coesa”.
“Un momento davvero emozionante per me” - ha detto l’onorevole De Luca - “e per tutti noi, perché rappresenta il raggiungimento di un obiettivo fondamentale: migliorare concretamente la nostra società. Questa è stata e continua a essere la mia visione politico-amministrativa, quella di rompere finalmente quelle zolle dimenticate da tutti, come le baracche, su cui nessuno aveva mai voluto intervenire seriamente. Oggi siamo qui a raccogliere i risultati di un’azione straordinaria, frutto di un impegno costante e di una strategia lungimirante, che ha portato alla destinazione di 30 milioni di euro non soltanto perché previsti da specifici finanziamenti, ma perché abbiamo scelto di ottimizzare le risorse disponibili per affrontare con decisione le priorità e le emergenze sociali del nostro territorio.
De Luca ha poi aggiunto: “Per i beneficiari del progetto Fertility si apre ora una nuova fase, una fase radicalmente diversa, in cui non c’è più spazio per la semplice tolleranza, ma per la responsabilità individuale e collettiva. Non si tratta più di tirocini o momenti temporanei: entra in gioco un nuovo status, che impone obblighi e doveri da lavoratori veri e propri. Questo perché siamo chiamati a valorizzare risorse umane e non a creare zavorre sociali. Solo attraverso questa consapevolezza e questo impegno possiamo portare la città di Messina a trasformare un punto di debolezza in un punto di forza, costruendo così un futuro migliore e più inclusivo per tutti".
