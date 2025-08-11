La Messina Social City cerca animatori professionisti

Due settimane di tempo per partecipare al nuovo bando lavoro, pubblicato in questi giorni dalla Messina Social City, per l’assunzione di animatori professionisti. Le domande si potranno presentare dalla mezzanotte del 13 agosto fino alle 18 del 26 agosto in modalità on line, accedendo alla piattaforma con Spid o Cid. L’avviso pubblico di selezione, per soli titoli, prevede la formazione di una graduatoria di idonei per il profilo professionale di animatore da assumere con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per un periodo non superiore a ventiquattro mesi. I partecipanti dovranno possedere la qualifica di animatore in ambito socio-educativo e il diploma di scuola superiore. Già dal 27 agosto, la piattaforma Si Care che gestisce le domande di partecipazione, elaborerà la graduatoria che verrà pubblicata in tempo reale sul sito web della Messina Social City e sarà valida per due anni.