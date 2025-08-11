A Le Valli del Mito e della Musica "Il Gusto della Consapevolezza": 5 tappe fra tradizione, sostenibilità e territorio

Il GAL Taormina Peloritani arricchisce il progetto “Le Valli del Mito e della Musica” con un ciclo di cinque eventi dedicati alla sensibilizzazione sui temi della sostenibilità, della cucina consapevole e dell’educazione ambientale.

Il titolo scelto per questo nuovo filone tematico è “Il Gusto della Consapevolezza: Tradizione, Sostenibilità e Territorio”, un vero e proprio percorso itinerante che unisce il sapere gastronomico alle buone pratiche, coinvolgendo adulti e bambini.

Ogni serata sarà dedicata a un simbolo gastronomico del territorio, per restituire alla cucina il suo valore profondo: quello di memoria, di comunità e di scelta consapevole.

Si comincia oggi, lunedì 11 agosto, ad Antillo: "Il grano, radice del Mediterraneo"

Nel cuore dell’entroterra, Antillo celebra il grano, alimento primordiale e base della nostra civiltà contadina. Un'occasione per riflettere sulla filiera corta e sul valore della terra coltivata.

18 agosto – Taormina: "Tradizione enogastronomica e turismo"

23 agosto – Mongiuffi Melia: "I sapori della montagna"