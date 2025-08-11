A Le Valli del Mito e della Musica "Il Gusto della Consapevolezza": 5 tappe fra tradizione, sostenibilità e territorio

Il GAL Taormina Peloritani arricchisce il progetto “Le Valli del Mito e della Musica” con un ciclo di cinque eventi dedicati alla sensibilizzazione sui temi della sostenibilità, della cucina consapevole e dell’educazione ambientale.
Il titolo scelto per questo nuovo filone tematico è “Il Gusto della Consapevolezza: Tradizione, Sostenibilità e Territorio”, un vero e proprio percorso itinerante che unisce il sapere gastronomico alle buone pratiche, coinvolgendo adulti e bambini.
Ogni serata sarà dedicata a un simbolo gastronomico del territorio, per restituire alla cucina il suo valore profondo: quello di memoria, di comunità e di scelta consapevole.
Si comincia oggi, lunedì 11 agosto, ad Antillo: "Il grano, radice del Mediterraneo"
Nel cuore dell’entroterra, Antillo celebra il grano, alimento primordiale e base della nostra civiltà contadina. Un'occasione per riflettere sulla filiera corta e sul valore della terra coltivata.
18 agosto – Taormina: "Tradizione enogastronomica e turismo"
23 agosto – Mongiuffi Melia: "I sapori della montagna"
24 agosto – Spadafora: "Il mare nel piatto"
27 agosto – Santa Teresa di Riva: "La dolce identità della brioche col tuppo"
Tutte le tappe, ad eccezione di quella di Taormina, si svolgeranno all’interno delle serate già previste dal cartellone degli eventi “Le Valli del Mito e della Musica”, ampliando così la proposta con attività a carattere educativo e sociale.
Ogni appuntamento inizierà alle ore 19 e seguirà un format condiviso: tavola rotonda sul tema “Il gusto della consapevolezza: tradizione, territorio e scelte sostenibili”; consegna di sacche e borracce brandizzate; showcooking con piatti simbolo legati alla tradizione locale.
Queste attività rappresentano un ulteriore tassello nel percorso di valorizzazione del territorio promosso dal GAL, che punta a creare una rete culturale ed educativa attiva, in grado di coinvolgere istituzioni, famiglie e operatori locali.
