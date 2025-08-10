I messinesi da Papa Leone: "Emozioni, vita, amore e speranza"

Allegri, colorati, scanzonati ma soprattutto veri messaggeri di speranza. Messina non poteva mancare al Giubileo dei giovani a Roma. Nella carica del milione radunato da tutto il mondo nella città eterna, più di un centinaio – coordinato dal direttore della pastorale giovanile padre Stefano Messina – proveniva da Messina e provincia. C’erano i giovani del Terz’ordine regolare della Sicilia e della Gioventù francescana della parrocchia di Sant’Andrea Avellino, S. Lucia del Mela e S. Filippo del Mela accompagnati dal parroco fra Alberto Foti; un gruppo della comunità S. Pio X e SS. Salvatore di Fondo Fucile Villaggio Aldisio accompagnati dal parroco Enzo Bugea Nobile; una folta rappresentanza del Movimento Giovanile Salesiano accompagnata dai religiosi Gabriele Cardaciotto e Orazio Moschetti.

Le loro testimonianze racchiudono l’emozione di quei giorni e la gioia di un incontro, quello con Papa Leone, che porteranno nel cuore per sempre. «Un’esperienza intensa, vera, piena, di quelle che ti scuotono dentro e ti fanno dire “Ne valeva davvero la pena”. Non era solo emozione: era preghiera vera, era sentirci parte di qualcosa di più grande, con lo sguardo fisso su Gesù. Il Giubileo non è stato solo preghiera, ma anche incontro; abbiamo conosciuto ragazzi e ragazze da ogni angolo del mondo. Ci siamo scambiati storie, sogni, fatiche. Si sono create relazioni fraterne, che ti lasciano il segno. La fede non è roba vecchia o per pochi, è viva, è giovane, è nostra», ha detto Dominick Amico della Gioventù francescana di S. Filippo del Mela.

Per Lorenzo, Elisa e Giada, della parrocchia SS. Salvatore del Villaggio Aldisio è stato come immergersi in un tempo speciale: «È stato un cammino interiore e comunitario: varcare una soglia, simbolica e reale che apre alla speranza e a una vita nuova. Il pellegrinaggio verso Tor Vergata è stato fisicamente impegnativo ma spiritualmente arricchente. Torniamo a casa con il cuore colmo di gratitudine per i volti incontrati, per i passi condivisi, per la gioia di sentirsi una grande famiglia». Emozioni anche per i ragazzi della Gioventù francescana della parrocchia di S. Andrea Avellino: per Esmeralda Grasso «il giubileo ha permesso di scoprire che a credere in Dio non siamo soli. Ci sono milioni di ragazzi che, come noi, credono e professano la stessa religione e che sono accompagnati da un desiderio comune: vivere a pieno».

«Ho vissuto giorni folli, pieni di vita, amore, luce e speranza, conosciuto persone nuove provenienti da culture e realtà completamente diverse dalla mia ma nessuno mi è sembrato uno sconosciuto, siamo stati chiamati tutti li per lo stesso motivo», ha detto Chiara Ispoto. «Abbiamo riso, pianto, mettendoci a nudo con le nostre fragilità e avendo la possibilità di tessere relazioni genuine» le parole di Antonella e Giovanna Galluzzo. E poi Andrea Calderone: «Noi giovani abbiamo dimostrato che una vita e una via migliore è sempre possibile, la Via di Cristo».