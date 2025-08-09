Messina si emoziona per lo “Spettacolare sbarco di Don Giovanni d’Austria”. Lo "Sposalizio del Mare" anima lo Stretto FOTO

Lo “Spettacolare sbarco di Don Giovanni d’Austria” celebra la sua XVII edizione e il 454° anniversario, confermandosi tra le rievocazioni storiche più prestigiose d’Italia e prima al Sud. Cortei, costumi d’epoca e la cerimonia dello “Sposalizio del mare” hanno animato lo Stretto, con oltre 200 figuranti di 12 diverse associazioni. Premiato il quartiere Paradiso, vincitore del Palio d’agosto davanti a Pace, Grotte e Case Basse.

Nonostante il caldo torrido, grande partecipazione di pubblico tra la Passeggiata a mare, Via Garibaldi e largo Minutoli dove dalla Palinuro sbarcherà Don Giovanni.