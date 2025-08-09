Messina, mons. Eugenio Foti e la sua vocazione lunga 60 anni

Sono trascorsi 60 anni dal quel “eccomi” pronunciato in Cattedrale il 7 agosto 1965 dinanzi all’allora arcivescovo Francesco Fasola, ma l’ardore della vocazione, lo zelo sono rimasti immutati per mons. Eugenio Foti. Classe 1942 il sacerdote messinese cresciuto nella parrocchia di san Luca nella zona del Muricello, storico rettore della chiesa di Portosalvo dei Marinai (attualmente chiusa per restauri) ha celebrato questo importante anniversario con tanti confratelli sacerdoti alla messa presieduta dal vescovo ausiliare Cesare Di Pietro. “Sacerdote colto, cantore innamorato di Maria, gioioso ed esuberante”: sono questi i tratti che Di Pietro ha voluto mettere in evidenza di mons. Foti, che nel suo lungo percorso vocazionale ha vissuto belle e importanti esperienze formative. E’ grazie a lui che la chiesetta sita nell’omonima via Portosalvo dei Marinai è stata abbellita con dipinti realizzati da artisti locali all’interno di un itinerario mariano unico in Sicilia, esaltando la logica biblico teologica sottesa alle opere stesse.