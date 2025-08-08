Messina, via Garibaldi si prepara per la Vara: rimossi i dossi, installate le bandiere

Che si stia avvicinando il giorno della Vara è facilmente comprensibile percorrendo la via Garibaldi. Gli operai sono al lavoro, come ogni anno, per rimuovere i dossi stradali di limitazione della velocità, le cosiddette “castellane”. Ma al tempo stesso è possibilità già notare come siano state posizionate le bandiere gialle e rosse mentre la prossima settimana saranno montate le luminarie in piazza Castronovo, via Primo Settembre e piazza Duomo. Insomma, Messina si sta vestendo a festa.

L’attesa del 15 agosto, però, è caratterizzata da una programmazione di eventi legata alla rassegna “Aspettando la Vara 2025” che è partita sera al Monte di Pietà con la “La Ballata dei Rinnegati”. Sino al 10 agosto, nell’atrio di palazzo Zanca, invece, è visitabile la mostra documentale–iconografica “Miguel de Cervantes a Messina al tempo di Lepanto”, con riferimento all’arrivo a Messina del famoso autore spagnolo e al suo ritorno in città, dopo la Battaglia del 1571, insieme alle migliaia di feriti, ricoverati nel Grande Ospedale.

