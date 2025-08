Montezemolo alle Eolie con un tuffo nel passato a Vulcano: "Mancavo dai tempi della mia grande amicizia con Mike"

Ritorno d'estate per Luca Cordero di Montezemolo alle Isole Eolie. L’imprenditore e storico volto del Made in Italy ha gettato l’ancora del suo yacht nelle acque di Vulcano, dove si è concesso una sosta esclusiva per una cena da “The King of Fish”, celebre ristorante di pesce ormai divenuto tappa obbligata per i vip che frequentano l’arcipelago durante la bella stagione.

Accolto dal titolare Gianluca Fusco, Montezemolo ha raccontato con un pizzico di nostalgia che mancava da Vulcano dai tempi della sua grande amicizia con Mike Bongiorno, che possedeva una splendida villa sull’isola dei fanghi fino ai primi anni ’80. “Tornare qui – ha confidato – è come riaprire un cassetto dei ricordi”. Un legame affettivo che aggiunge ulteriore valore a questa sua visita estiva.

Dopo la sosta a Vulcano, il tour eoliano di Montezemolo prosegue verso Filicudi e Salina, due perle dele Eolie molto amate dai viaggiatori alla ricerca di autenticità e charme discreto.