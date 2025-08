Messina, in cammino con Maria: fede e devozione a Dinnammare

La fatica di un cammino che si snoda attraverso strade scoscese, fra soste e ripartenze, trasformandosi in gioia di rinascita alla prima luce dell’alba, giungendo in cima al monte. In cammino con Maria, da Larderia a Dinnammare, centinaia di devoti di ogni età hanno rivissuto l’esperienza del pellegrinaggio notturno, portando a spalla il quadro della Vergine col Bambino benedicente sostenuta da due delfini (una copia dell’opera realizzata dall’artista Michele Panebianco), fino al piazzale del santuario, in cima ai monti Peloritani. Qui stamattina si è rinnovato l’omaggio alla Madonna di Dinnammare: è stato don Angelo Isaja parroco di Nizza di Sicilia a presiedere la prima messa, con la partecipazione di tantissimi fedeli giunti da ogni parte della città.

Ad accogliere il quadro della Madonna il sindaco Federico Basile con gli uomini della Marina Militare e l’ispettore ripartimentale Giovanni Cavallaro del Comando del Corpo Forestale. E’ stato il rettore del seminario arcivescovile don Lino Grillo a presiedere la prima messa, concelebrata fra gli altri dal rettore del santuario di Dinnammare e parroco di Larderia mons. Nino Caminiti. Le messe proseguiranno per tutta la giornata (10,30 – 12 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23). Domani dopo la messa delle 6, il quadro da Dinnammare farà rientro a Larderia (alla chiesa di San Biagio) accompagnato in processione dai pellegrini. Prevista la celebrazione delle messe alla chiesa San Giovanni (alle 8 e alle 11,30), San Sebastiano (alle 9) San Biagio (alle 10); alle 18, dopo la benedizione dei portatori, il simulacro della Madonna di Dinnammare attraverserà le vie del paese.