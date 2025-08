Le Frecce Tricolori nello Stretto di Messina: una danza d’ali tra cielo e mare

Alle 18,10 puntuale il decollo da Reggio Calabria scandito dall’Inno di Mameli, dopo solo quattro minuti i 10 aerei delle Frecce Tricolori dell’Aeronautica hanno fatto capolino dalle colline a ovest. E sullo Stretto è stato subito spettacolo! Un orgoglio tutto italiano, simbolo dell'impegno della formazione militare su tutto il territorio nazionale acclamato dalle decine di migliaia di messinesi e non solo che si sono raccolti sul litorale nord, nell’area compresa tra torrente Pace e Fiumara Guardia interdetta al traffico veicolare, ma anche in spiaggia, nei balconi e sulle terrazze delle abitazioni private.

Ventisei minuti che hanno tenuto tutti col naso all'insù e il fiato sospeso: una danza aerea nella quale i velivoli, dopo la prima manovra d’ingresso, perfettamente sincronizzati hanno disegnato 18 figure. Due le formazioni con cinque e quattro aerei più il solista abilissimo nell’intersecarsi con gli altri con una precisione che, a guardare da giù, sembrava millimetrica.

A coordinare da terra tutti gli spostamenti il tenente colonnello Francesco Paolo Marocco, comandante delle Frecce Tricolori; con lui il colonnello Stefano Spreafico, comandante del 41mo Stormo dell’aeroporto di Sigonella e gli altri colleghi del team, fra i quali lo speaker dello show della Pattuglia acrobatica nazionale (e responsabile delle pubbliche relazioni), il maggiore Giovanni Lo Presti, che con il suo commento ha dato enfasi alla performance, accompagnando gli spettatori in questo straordinario viaggio tra cielo e mare.

«Per noi è stata un’emozione grandissima poter celebrare la 65ma stagione delle Frecce Tricolori regalandovi questo show sullo Stretto, uno scenario unico di incomparabile bellezza», ha detto Marocco, sottolineando la valenza della performance acrobatica, espressione dell’impegno e della passione che caratterizza questa realtà nata nel 1961.

Dall’enorme cuore alla mezzaluna, fino all’ultimo ingresso dal versante calabro degli aerei sulle note del “Nessun dorma” cantato dal maestro Luciano Pavarotti che hanno salutato il popolo dello Stretto disegnando una stella; e quel fumo colorato - verde, bianco e rosso - dapprima deciso, subito dopo si fondeva con l’azzurro di un cielo terso accarezzato dal vento. Leggi anche Air Show Messina: sognando a mezz’aria con le Frecce Tricolori Bravissimi i piloti (denominati pony), pronti a librarsi in volo e lasciarsi cadere giù a picco per poi riprendere quota seguendo gli spostamenti del primo aereo guidato dal maggiore Pierluigi Raspa, originario di Roccalumera. Un orgoglio tutto messinese tanto quanto il colonnello in pensione Francesco Moraci dell’Aero Club dello Stretto, direttore della manifestazione: ha lasciato la sua Messina a 21 anni per intraprendere la carriera militare diventando pilota. Dopo tanti anni a Sigonella nel 41mo Stormo, ha proseguito facendo l’istruttore di volo civile: «Non ho mai appeso la cuffia al chiodo», ha detto simpaticamente spiegando che la direzione della manifestazione è per lui un hobby anche se «ogni volta l’emozione è quella del primo giorno».