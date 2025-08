Messina con il fiato sospeso per le Frecce Tricolori: spettacolo mozzafiato sullo Stretto

Un boato nei cieli, lo sguardo rivolto all’insù e il cuore che batte più forte: le Frecce Tricolori hanno incantato Messina in un’esibizione che ha unito tecnica, emozione e orgoglio nazionale. Nel pomeriggio di oggi, lo spettacolo acrobatico della Pattuglia Acrobatica Nazionale ha dipinto un quadro di perfezione e armonia sopra lo Stretto. L’attesa era già alta da ieri, quando le prove generali avevano attirato centinaia di curiosi sui balconi, terrazze e spiagge della città. I nove aerei in formazione, accompagnati dal solista, hanno strappato applausi e lasciato a bocca aperta i presenti, solcando il cielo messinese in una coreografia perfettamente sincronizzata.

Oggi la via Consolare Pompea, trasformata per l’occasione in isola pedonale tra il torrente Pace e la Fiumara Guardia, è diventata il cuore pulsante dell’evento. Famiglie, turisti, appassionati di volo e cittadini di tutte le età si sono assiepati lungo il lungomare della litoranea e sulla Panoramica, affacciandosi su uno dei teatri naturali più suggestivi d’Italia. Anche il ciclista Vincenzo Nibali, a fianco del sindaco Federico Basile, non è voluto mancare all'evento.