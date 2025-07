Anche Ultimo in vacanza alle Eolie: si gode l'aperitivo al tramonto al Raya di Panarea

Il cantante romano Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, ha scelto l’isola di Panarea come rifugio estivo per ricaricarsi dopo il successo del suo tour e l’uscita del singolo “Paura mai”. In questi giorni, ha condiviso sui social immagini della sua vacanza: dallo Stromboli sullo sfondo fino ai momenti in barca con la chitarra in mano, circondato da amici di sempre

Ultimo è stato visto tra gli ospiti di lusso dell’Hotel Raya a Panarea, precisamente sulla rinomata terrazza panoramica dove viene servito l’aperitivo al tramonto. Si dice che si sia rilassato con un drink in mano, assieme a diversi amici, godendosi il crepuscolo con vista sugli isolotti dell’arcipelago e sul vulcano Stromboli Gazzetta del Sud notiziarioeolie.it . Il Raya è celebre per la sua atmosfera raffinata e quella terrazza “sul tetto” che domina il mare: ogni sera al calar del sole offre uno spettacolo cromatico unico, accompagnato da musica selezionata e cocktail.