Esempio di libertà e amore per la vita: a Messina una serata per Sara Campanella

Una serata dai toni delicati rischiarata dalla luna e accarezzata da una dolce brezza estiva, per celebrare l’universo femminile attraverso i linguaggi dell’arte (canto, suono, recitazione); una serata per celebrare la persona nella sua integrità legata a valori quali rispetto, libertà, superamento delle barriere, accettazione del rifiuto, non violenza. Nell’incantevole scenario del Monte di Pietà l’evento “Donna…Bellezza e dono” organizzato dall’Accademia Filarmonica con la direzione artistica di Grazia Spuria e l’associazione musicale e artistica “Note Colorate”, inserita nel cartellone delle manifestazioni estive promosse dalla “Fondazione Messina per la cultura” è stato un momento culturale e spirituale che ha toccato le corde più profonde dei presenti. Un racconto di musica e parole, come fili d’oro intessuti nella trama infinita del tempo: dal ricordo di Franca Viola, prima donna italiana ad aver rifiutato pubblicamente il matrimonio riparatore diventando simbolo della crescita civile dell'Italia nel secondo dopoguerra e dell’emancipazione femminile - rievocato dagli attori Antonio Previti e Gabriella Zecchetto - alla storia di rinascita dopo l’incidente in piscina che le ha provocato una tetraparesi della campionessa di tennis tavolo Giada Rossi, medaglia d’oro alle Paralimpiadi di Parigi 2024, intervenuta da remoto con il direttore tecnico della nazionale suo allenatore, il messinese Alessandro Arcigli: “Lo sport - ha detto - mi ha aiutata ad affrontare quel terribile momento, ad accettare il cambiamento drastico, insegnandomi a vivere pienamente nel mondo”. E ancora le suggestioni musicali dei giovani del coro Note Colorate, straordinario esempio di talento, diretti dal maestro Giovanni Mundo e accompagnati con eleganza dalla fisarmonica di Salverico Cutuli e dal pianoforte di Antonio Cardone; i testi di Antonio Mundo “Donna… Bellezza e dono, corista e studente Unime e “Abbraccio” di Graziella Cutroneo. Una serata - come ha sottolineato in apertura il presidente dell’Accademia Filarmonica Marcello Minasi - che non voleva essere “semplice celebrazione, né retorica spettacolarizzazione del dolore”, nella quale sono risuonate forti le parole di Sara Campanella, la studentessa 22enne di Misilmeri accoltellata da un compagno di corso, attraverso la testimonianza dei suoi genitori. La sua gentilezza, l’amore per la vita il desiderio di libertà, tutti valori che la dolcissima Sara ha lasciato come eredità spirituale, un impegno che troverà compimento nella nascente Fondazione voluta dal fratello Claudio che la città di Messina si sta impegnando a sostenere. Figlia, sorella, collega e amica di tutti lei, immortale, continuerà a essere un esempio per tutte le persone impegnate a rendere, la società civile, un focolare di bellezza sicuro e accogliente. La presenza della rettrice Giovanna Spatari e dell’arcivescovo Giovanni Accolla che hanno sostenuto la serata, sono state la conferma dell’impegno delle istituzioni, “consapevoli di quanto sia importante educare i giovani al rispetto e all’ascolto, alla condivisione e alla compassione” come loro stessi hanno sottolineato. Ricordando l’impegno a favore delle politiche di genere avviato con la compianta amica Antonella Cocchiara, la rettrice ha parlato della mission dell’Università di Messina, non una semplice accademia culturale, ma un laboratorio di umanità, di inclusione, di crescita integrale. I sogni, le attese, le speranze e le angosce dei giovani vanno accolti e condivisi nei luoghi di formazione, scuola, famiglia, parrocchia: una conferma che l’arcivescovo ha avuto occasione della visita pastorale che lo ha visto impegnato negli ultimi due anni incontrando le comunità del territorio. Un inno di speranza, quella speranza che rende forti dinanzi le avversità, che aiuta a trasformare il dolore in bellezza e dono e fa comprendere, come diceva il vescovo don Tonino Bello, che “ognuno di noi è un angelo con una sola ala; volare è impossibile se non abbracciati all’altro”.