Cuore e coraggio friulano. C'è anche un messinese d'origine tra i nuotatori che sfideranno lo Stretto

Per alcuni è una novità assoluta, per altri un caparbio ritorno là dove ci si era dovuti arrendere, per qualcuno la riscoperta delle proprie radici. Lo Stretto li attende. L’appuntamento era fissato per oggi, dalle 11 in poi, ma è stato rimandato a causa del maltempo. Quando le condizioni del mare torneranno sicure, saranno in 15 ad attendere il via dai barcaioli per compiere la traversata di quel tratto che lega la spiaggia di Torre Faro a quella di Cannitello: tre chilometri e mezzo che non si possono accorciare ma che, di solito, aumentano per il gioco delle correnti. Sono tutti friulani, nella stragrande maggioranza goriziani, che vivono in quel territorio un po’ italiano, un po’ sloveno, dove il mare lo si può solo sognare, soprattutto se è blu notte come quello che divide la Sicilia dalla Calabria. A lanciare la sfida sono Alessandra Gargiulo, Luca Ziani, Antonio Colonna, Davide Colussi, Gianluca Gregorig, Mauro Montanari, Antonella Franco, Paolo Franco, Matteo Cocetta, Stefano Sentieri, Sandra Gondolo, Guido Genovese, Salvatore Mula e Alessia Mezzorana guidati dal loro coach Rudy Barone.

Tutti iscritti all’A.S.D. Gorizia Nuoto, tesserati alla Federazione nazionale nuoto di fondo. Si allenano da mesi, prima in piscina, poi nelle acque del golfo di Trieste, dopo il lavoro e nei fine settimana. Un sogno che alcuni di loro hanno visto infrangere per le condizioni del mare qualche anno prima. Ma per un friulano la parola arrendersi non esiste e, quindi, eccoli pronti a rimettersi in gioco, sperando di domare il mare assieme alle new entry. Esordiente è anche uno che questo mare lo conosce da decenni. Guido Genovese, 37 anni, una passione non solo per il nuoto ma anche per il surf, è un friulano figlio di messinesi (il padre funzionario dello Stato, la madre docente di Lettere), trapiantati nella Bassa Friulana. «Per me Messina significava l’inizio delle vacanze, la spensieratezza. Venivo qui da piccolo, e continuo a venirci con lo stesso spirito con cui vivevo quei giorni d’estate assieme ai miei nonni».