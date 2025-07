Attualità, confronto e amicizia: conclusa a Messina l’ottava edizione della Scuola di eccellenza UniMe

Le giornate, tra Villa Amalia e il Polo di Papardo, sono inoltre state arricchite da numerosi seminari interdisciplinari che hanno esplorato tematiche cruciali, concedendo alle ragazze e ai ragazzi di poter dialogare con professionisti e esperti. I giovani partecipanti hanno potuto vivere due esperienze appassionanti: la visita al polo editoriale SES, con le redazioni e il centro stampa che ogni giorno produce dieci quotidiani, e la partecipazione alla cerimonia di consegna dei diplomi di laurea al Teatro Antico di Taormina. A conclusione delle due settimane, come da tradizione, è stata organizzata la “cena dell’amicizia”, con la partecipazione della rettrice Spatari e del prorettore vicario Giordano, un’occasione durante la quale sono stati consegnati gli attestati ai partecipanti della scuola ripercorrendo i momenti più intensi delle due settimane. «La Scuola di Eccellenza - ha rimarcato Cupaiuolo - fin dall’inizio si è distinta non solo per essere un luogo di approfondimento, ma ancor più un modo per costruire amicizia e condivisione».

I progetti approfonditi nella prima settimana hanno riguardato l’uso di cannabinoidi, da ricreazionale a terapeutico (responsabili i docenti Nicola Cicero e Angela Bitto); “Smart Thinking: Idee, Strumenti e Visioni per Innovare” (responsabili i docenti Antonio Cappuccio, Giacomo Risitano e Marina Trimarchi) e “Tra politica ed economia: la crisi del capitalismo democratico e i rischi del capitalismo autoritario” (responsabili i docenti Giovanni Moschella e Pietro Navarra). Per la seconda settimana il focus è stato su: diabete 1 nell’età pediatrica (responsabili le docenti Giuseppina Salzano e Mariella Valenzise), sui modelli matematici in economia (professori Giuseppe Caristi e Mariano Ferrara) e sull’Ai tra psicologia e sviluppo territoriale (prof. Carmelo Vicario).

Le illustri collaborazioni e i seminari durante le due settimane

Particolarmente coinvolgenti sono stati i seminari e le tavole rotonde su temi più generali, promossi nell’ambito dei progetti delle due settimane: Visualizing and Analyzing Data From Across the Solar System (Simone Pirrotta, Agenzia spaziale italiana; Brian Day, NASA); Il ritorno della razza. Le radici di un grande problema politico contemporaneo (Andrea Graziosi, Università di Napoli Federico II) e La crisi della democrazia rappresentativa (Nadia Urbinati, Columbia University); Tra politica ed economia: La crisi del capitalismo democratico e i rischi del capitalismo autoritario (Luciano Capone, Il Foglio; Luciano Ghelfi, Tg2 RAI; Barbara Millucci, Corriere della Sera; Lino Morgante, presidente SES; Nino Rizzo Nervo, direttore della Gazzetta del Sud); Approccio multidisciplinare della scena del crimine (Filippo Cucinotta, UniMe; Daniela Sapienza, UniMe, Cristina Mondello, UniMe, Fabio Salmeri, UniMe); Origine della Vita (Angela Lo Giudice, CNR; Franz Saija, CNR; Marco Saitta, Paris Sorbonne; Ester Tellone, UniMe); Le sfide della sostenibilità e la loro rappresentazione mediatica (Marco Centorrino, UniMe; Donatella Restuccia, Roma Sapienza).

La Scuola di Eccellenza ha potuto raggiungere ancora una volta i suoi obiettivi grazie all’impegno dei docenti di Unime e dei soci dell’Accademia Peloritana, che hanno coinvolto in questo ambizioso progetto stimati docenti di varie sedi italiane (Bari, Bologna, Milano Bocconi, Milano IULM, Napoli Federico II, Palermo, Reggio Calabria, Roma Sapienza, Roma Tre, Roma Tor Vergata, Salerno, Sassari, Torino, Varese) e straniere (Atene, Graz, Lisboa, New York, Nizza, Paris Sorbonne, Columbia University) ed esperti di fama internazionale operanti in enti e strutture pubbliche e private (Azienda Ospedaliera delle Marche, Bosch, Diabete Italia Rete Associativa, Ducati Motor Holding, Ferrari SpA, GcM Consulting, Guardia di Finanza, Innodia, Isola Catania, Le Village, Schneider Electric, Sicindustria Palermo): nelle due settimane le studentesse e gli studenti si sono confrontati con circa un centinaio di affermati professionisti, che hanno avuto parole di elogio per la preparazione dei giovani e per l’iniziativa di alta formazione.