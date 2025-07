Spadafora, identità e cultura illuminano la Festa del mare. E spazio anche allo StoccoFest

È tornata a Spadafora la “Festa del Mare”, un evento che si consolida come appuntamento di punta dell’estate messinese, superando l’etichetta di sagra per ergersi a tributo alla cultura marinara. Organizzata dalla Pro Loco di Spadafora, sotto l’attenta guida del presidente Benedetto La Macchia, e forte del patrocinio del Comune, la manifestazione celebra il legame indissolubile della città con il suo mare. Non solo chef e cucine, ma un ricco palinsesto di eventi culturali e artistici che trovano nell’acqua il loro elemento ispiratore. Cuore pulsante della festa è lo StoccoFest, che promette un viaggio straordinario tra sapori, cultura e saperi artigianali, trasformando la cittadina tirrenica nella capitale del “pesce che unisce”.

Direttamente da Vicenza, lo chef stellato Antonio Chemello con il suo celebre baccalà alla vicentina. Da Mammola, lo chef Toto Barillaro con la sua rinomata insalata di stocco. A rappresentare l’eccellenza locale lo chef spadaforese Nato Micale, che in collaborazione con il pastificio Foti, ha preparato le preziose “Vele” di pasta fresca ripiene di pesce stocco. Al centro di questa edizione è anche il Castello di Spadafora. La sua piena fruibilità, frutto della nuova convenzione tra l’amministrazione Pistone e il Polo museale regionale di Messina, segna un momento storico. Ospita la mostra “Acqua” del maestro di fama internazionale Giuseppe La Spada. «Questa manifestazione è la prova che il mare va celebrato in tutte le sue sfaccettature – dice Benedetto La Macchia – Con lo StoccoFest abbiamo alzato l’asticella, creando un dialogo tra grandi tradizioni culinarie italiane. Vogliamo che la festa del Mare sia un’esperienza immersiva, che unisca l’emozione di una mostra d’arte, la scoperta della nostra storia e la riscoperta dell’identità marinara».

m.c.c.