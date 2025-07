Le Eolie si confermano terra amata dai vip: ecco Rose Villain e Tony Effe tra gite in barche e un aperitivo

Le Isole Eolie si confermano tra le mete preferite dei vip per le vacanze o per qualche giorno di relax tra un concerto e l'altro. E' il caso per esempio di Tony Effe con il rapper romano che nei giorni scorsi ha navigato nella zona a bordo di una splendida imbarcazione.

Tra Lipari e Panarea ecco anche Rose Villain. La cantante milanese ha avuto modo di trascorrere qualche ora di relax sorseggiando un aperitivo in un noto locale ed è stata anche al 9852 Vulcano Home Restaurant di Lipari.