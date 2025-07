Il maestro panificatore messinese Francesco Arena porta la Sicilia al Paestum Pizza Fest

Francesco Arena, rinomato maestro panificatore originario di Messina, sarà tra i protagonisti del Paestum Pizza Fest 2025, in programma dal 24 al 27 luglio al NEXT – Ex Tabacchificio Cafasso. Il suo atteso intervento è previsto per sabato 26 luglio, quando presenterà le sue celebri pizze in teglia, simbolo di un perfetto equilibrio tra tradizione siciliana e innovazione contemporanea.

Arena, titolare di Arena Mastro Fornaio a Messina, è da anni un punto di riferimento per l’arte bianca italiana. Le sue creazioni, preparate con impasti a lunga lievitazione e grani siciliani macinati a pietra, raccontano la sua terra d’origine attraverso ingredienti genuini e ricette che fondono sapori tipici e sperimentazione.

Tra le pizze in teglia che porterà al festival spiccano la “Primadonna”, ispirata alla pasta alla Norma, la classica “1889” in omaggio alla Margherita, e la “Sutta Sali”, un tributo intenso al Mediterraneo. Tre interpretazioni che mettono in luce la filosofia di Arena: esaltare la stagionalità, la filiera corta e le eccellenze siciliane con gusto e personalità.