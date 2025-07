Messina, pazienti e dipendenti dell’IRCCS Bonino Pulejo attraversano lo Stretto insieme: “Lo sport abbatte ogni barriera”

Un’impresa che va oltre la prestazione atletica, diventando simbolo di rinascita, determinazione e inclusione: pazienti dell’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina, oggi atleti paralimpici, hanno attraversato lo Stretto di Messina a nuoto insieme al direttore generale Maurizio Lanza, al direttore amministrativo Maria Felicita Crupi e a diversi dipendenti dell’Istituto. La traversata, da Capo Peloro alla spiaggia di Cannitello, è stata organizzata dallo stesso IRCCS nell’ambito di un percorso di riabilitazione e integrazione attraverso lo sport.

Sotto la guida dell’allenatore federale Massimo Giacoppo e con il supporto medico e tecnico garantito da un’imbarcazione al seguito, il gruppo ha affrontato il tratto di mare con coraggio e spirito di squadra, dopo mesi di intensa preparazione.

«Questa traversata dello Stretto – ha dichiarato il direttore generale Lanza – è un evento emblematico che dimostra come, anche dopo eventi difficili, sia possibile rimettersi in gioco e vincere le sfide. Lo sport è una leva potente per offrire nuove opportunità ai nostri pazienti, e stiamo lavorando con il Comitato Paralimpico per avviare altre attività sportive strutturate e assistite da tecnici qualificati».