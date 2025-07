I reggini Mariella Polimeni e Pina Salnitro vincono il Bridge “Colapesce” 2025 al Ct Vela Messina

Cala il sipario sul torneo regionale di Bridge “Colapesce” 2025, che, sabato 19 luglio, ha richiamato decine di giocatori al Circolo Tennis e Vela di Messina dove, ancora una volta, il campo numero quattro si è trasformato in una grande “arena” di tavoli da gioco per gli atleti dello sport della mente. Prima classificata la coppia di Reggio Calabria formata da Mariella Polimeni e Pina Salnitro. La prima coppia allievi è di Palermo ed è composta da Marta Di Carlo e Palmo Minei. Arbitri: Antonio Pistorio, Fausto Princiotta e Antonio Sindona.

La competizione organizzata in riva allo Stretto nella splendida cornice del sodalizio presieduto dal presidente Tato Spatari, attraverso il prezioso coordinamento della direttrice sportiva della Sezione Bridge del Circolo, Angela Salvo, è un evento di ampio respiro che ogni anno offre la possibilità a decine di giocatori di mettere alla prova le loro abilità. Un appuntamento imperdibile e particolarmente atteso, il torneo Colapesce ha visto la luce più di 15 anni fa grazie all’idea di Rossella Gervasi, Nuccia Ruggeri e Antonio Pistorio. Nel tempo, in controtendenza rispetto al resto d’Italia, il torneo ha inanellato record di presenze fino a raggiungere, per il Sud Italia, il numero di 73 coppie ai tavoli da gioco nel 2024.