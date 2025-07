Maryeme, dal Marocco allo Stretto di Messina: tre lauree, competenze e passione

Tre lauree, a breve una specializzazione in Medicina nucleare. Quella di Maryeme Kouyyi è una bellissima storia di integrazione, che raccontiamo con questa intervista.

Partiamo dagli inizi, da quando ha lasciato la sua patria, il Marocco, ed è arrivata in Italia.

«Avevo 18 anni e sono arrivata in Italia, esattamente a Verona nel settembre 2001 per ricongiungermi con mia sorella che era già in Italia da circa 11 anni».

Com’è stata l’accoglienza, e soprattutto, è stata dura all’inizio?

«Grazie a mia sorella che era già integrata nel tessuto sociale di Verona, posso dire che non ho avuto grandi difficoltà, ancheper il mio modo di essere e soprattutto per l’educazione impartita dai miei genitori verso il massimo rispetto delle regole e delle persone».

Medicina nucleare e ingegneria, ora anche il mondo aerospaziale: tre lauree. Che vuole fare da grande? C’è forse qualcosa che ha a che vedere con lo spazio?

«Dopo il diploma in Scienze matematiche in Marocco, ho conseguito tre lauree: la prima in Ingegneria civile a Catania, nel 2011; poi quella in Medicina e Chirurgia a Messina, nel 2019; la terza in Ingegneria aerospaziale, con brevetto di pilota commerciale e con abilitazione Boeing 737 (Catania 2016-Amsterdam 2019). Sto inoltre specializzandomi in Medicina nucleare a Messina (attualmente sono all’Università di Stanford, a San Francisco). Il mio desiderio è continuare a fare il medico e magari un giorno farò il medico aerospaziale».

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale