Giovani avvocati, Enza Bontempo nuova presidente Aiga Messina

L'avvocata Enza Bontempo è la nuova presidente della sezione di Messina dell'Aiga, l' Associazione Italiana Giovani Avvocati. E' stata eletta per acclamazione nel corso dell'assemblea. Subentra all'avvocato Alessio Mento, che ha guidato finora la sezione di Messina. La presidente neoeletta, dopo aver ringraziato le massime autorità delle istituzioni e delle associazioni forensi cittadine, presenti, ha ricordato il lungo percorso in Aiga nonché la collaborazione con Aiga nazionale, ringraziando il presidente Carlo Foglieni, intervenuto all’evento, per averla investita del ruolo di responsabile dell’ufficio di segreteria.

L’avvocata Bontempo ha poi illustrato le linee guida del suo mandato: “Aiga rappresenterà un punto di riferimento per tutti i giovani Colleghi del Foro, consolidando i rapporti e ponendosi in ascolto delle relative esigenze professionali; ci proponiamo di attenzionare e dare il giusto risalto ai nuovi spazi di mercato così da consentire ai Colleghi di avvalersi di nuove opportunità professionali”.

La presidente ha poi sottolineato l’importanza del dialogo con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, con la magistratura e con il personale amministrativo, al fine di proporre soluzioni alle molteplici criticità presentate dal sistema giustizia, in sinergia con tutte le associazioni forensi presenti sul territorio.

Grande attenzione viene rivolta al ruolo sociale dell’avvocato: “La Sezione continuerà la sua opera di apertura verso la città, proponendosi di dare piena realizzazione alla funzione sociale riconosciuta all’avvocato: un avvocato che si pone quale ambasciatore della legalità, che si avvicina alla società civile facendosi portavoce dei valori a cui ha prestato fede e dei principi nel cui interesse combatte ogni giorno”, ha affermato. “In quest’ottica, Aiga intende rafforzare la collaborazione con le Istituzioni politiche cittadine e con le istituzioni scolastiche, contribuendo a promuovere la cultura del diritto quale elemento imprescindibile che deve tornare al centro della società”.

“Siamo pronti ad affrontare le sfide che il presente ci impone, con il fervore e la speranza tipici della giovinezza, con l’auspicio che l’avvocatura torni ad occupare nella società un ruolo centrale, quale figura di riferimento, dal punto di vista umano e professionale”.

L’assemblea proclama il nuovo consiglio direttivo, composto dagli avvocati Giuseppe Magaudda, Stefania Caggegi, Nancy Donato, Joseph Caminiti, Giuseppe Musolino, Alessandro Arena, Antonio Arena, Simona Arasi, Mara Bruzzaniti, Marco Carone, Enrico Capizzoto, Gabriella Coppola, Armando Falliti, Rossella Gazzara, Francesco Mazzu’, Deborah Orto, Giovanni Scavello, Andrea Scimone, Gianmarco Silvestro, Francesca Traina.

Nominata, anche, la consulta del praticante