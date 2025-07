A Messina la Scuola di Eccellenza Unime: ricostruire la democrazia partendo dalle competenze

“Tra politica ed economia: la crisi del capitalismo democratico e i rischi del capitalismo autoritario” è stato il titolo del progetto presentato dai professori Giovanni Moschella e Pietro Navarra e della tavola rotonda conclusiva di ieri, tenutasi a Villa Amalia e coordinata dal presidente e direttore editoriale di Società Editrice Sud Gazzetta del Sud Giornale di Sicilia Lino Morgante. Impegnati nel serrato dialogo con studentesse e studenti Barbara Millucci, giornalista del Corriere della Sera, Luciano Ghelfi, quirinalista del Tg2 Rai, Luciano Capone de Il Foglio e il direttore responsabile della Gazzetta del Sud Nino Rizzo Nervo.

L’ampia visione ha consegnato scenari globali, dall’America di Trump in piena crisi democratica alla Cina autocratica della supremazia tecnologica: in mezzo, l’Europa, culla di antichi valori liberali ma non sempre in grado di difenderli e difendersi. Sul tappeto tutti gli hot topics, affrontati nelle relazioni e sollecitati dall’animato dibattito studentesco. Innanzitutto le nuove tecnologie, da usare per «migliorare le democrazie», come ha ammonito Ghelfi, sottolineando poi il ruolo baricentrico in Italia del Capo dello Stato, e in particolare di un presidente come Sergio Mattarella. Sempre più a rischio i dati personali, come ha ribadito Millucci, evidenziando poi disuguaglianze e gap di genere, ad esempio nelle retribuzioni. Inevitabile l’accenno alla “fuga dei cervelli”, rispetto alla quale Capone - anche riferendosi ai dati dell’ultimo rapporto Inps sulla percentuale di immigrati nei nuovi posti di lavoro - ha auspicato un riequilibrio che consenta al Paese di attrarre più competenze. Tema sul quale si è concentrato Rizzo Nervo, esprimendo preoccupazione per il «decadimento della classe dirigente» e auspicando un maggiore investimento sulla formazione dei giovani. Sfida collettiva di cui, peraltro, la stessa Scuola di Eccellenza è un ottimo esempio. «Il mercato del lavoro vi è favorevole: la domanda delle aziende supera l’offerta», ha ribadito Morgante, richiamando le esperienze di tirocinio tra la Ses e Unime e ponendo in particolare l’accento sugli strumenti di partecipazione civica, come il voto, e sulle scelte quotidiane individuali, anche quelle apparentemente più banali, come quelle legate agli acquisti, capaci di influire pesantemente sulle economie dei territori.