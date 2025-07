Donato un minibus all’ASD Castanea Baskin: a Messina la solidarietà si fa in quattro, nel segno dell'integrazione

E’ stato donato questa mattina all’interno del comprensorio della caserma Crisafulli-Zuccarelllo un minibus all’associazione sportiva dilettantistica ASD Castanea Baskin Messina che si occupa di consentire a ragazzi disabili e normodotati di giocare una particolare forma di basket inclusivo contemporaneamente nella stessa squadra, dando tutti assieme nello sport lo stesso contributo.

I fondi sono stati raccolti grazie al concerto di beneficenza della banda della Brigata Aosta integrata da elementi del Conservatorio “Arcangelo Corelli”, tenutosi lo scorso febbraio al Palacultura “Antonello da Messina” e organizzato in collaborazione con i club Kiwanis della Divisione 1 “Sicilia dei Due Mari Valdemone”.

Ad integrare le elargizioni raccolte in occasione del concerto per permettere l’acquisto del mezzo di trasporto, dotato di specifiche funzionalità a favore dei disabili, sono intervenuti il Moto Club Punishers LE MC Messina, il negozio di articoli sportivi I Like Sport e i militari della Brigata Aosta che prestano servizio nelle caserme della città dello Stretto.