Messina si affida alla Madonna del Carmine: una devozione immutata nel tempo

Un legame speciale quello tra la Madonna del Carmine e Messina, fra i primissimi approdi carmelitani d’Europa dal quale si è diffusa una spiritualità religiosa fondata sulla preghiera, la fraternità e le opere di carità. Una spiritualità che il parroco don Gianfranco Centorrino continua a mantenere viva e che, grazie al suo impegno soprattutto a favore degli ultimi, è diventata una scuola di umanesimo alla quale tantissimi cittadini attingono quotidianamente. Nella chiesa santuario di via Martino (indicata fra i luoghi giubilari dove, in occasione della festa patronale, è possibile ottenere l’indulgenza), che il 13 maggio 1956 fu elevata alla dignità di santuario dall’allora arcivescovo mons. Paino, si è rinnovato l’omaggio alla Madonna del Carmine con la processione del simulacro per le vie del centro.

La devozione, sentita, è stata testimoniata dalla grande presenza di fedeli al corteo e alla messa che lo ha preceduto, partecipata dal Terz’Ordine Carmelitano. “A te, Fiore del Carmelo, affidiamo ogni nostro proposito di bene e con te contempliamo le grandi opere di Dio al fine di poter riuscire a trasmettere attraverso il tuo esempio di serva e pellegrina in mezzo agli uomini la sollecitudine premurosa e la tenerezza paterna di Dio a tutti coloro che hanno bisogno di credere e scommettere ogni giorno della vita su ciò che resta e non passa mai”, ha detto don Centorrino. Sulle note della banda di Bordonaro, al grido di “Viva Maria” l’imponente simulacro è stato accolto all’uscita, accompagnato dai fedeli e scortato dalla Polizia Municipale per le strade di Messina, “spesso ripide come quel monte Carmelo sul quale “la Vergine attende tutti i suoi figli a braccia aperte”, ha aggiunto il sacerdote.