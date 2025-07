Un viaggio nell’anima al di là di ogni barriera: a Messina i “Giovani del Pirandello” celebrano la diversità che unisce e dona speranza

Esistono persone che con cuore, coraggio e determinazione abbattono i limiti imposti dai pregiudizi: questo è lo spirito dell’associazione “I Giovani del Pirandello” che, con il presidente Giovanni Grassi e il direttore artistico Fabio La Rosa, accoglie ragazze e ragazzi che credono in questo sogno, capace di abbattere le barriere della disabilità attraverso le intense attività del “teatro emozionale”, in cui la diversità diventa un valore che unisce e regala speranza.

Per celebrare i 15 anni di questa splendida realtà e per ringraziare tutti coloro che la sostengono è stato organizzato l’evento “La Sera dei Miracoli”, tenutosi sabato scorso al Monte di Pietà. È stato un viaggio emozionante tra il passato e il presente, condotto da Rachele Gerace e arricchito da numerosi contributi musicali a cura di Alba Letizia Sofia, Stefano Sgrò e Simona La Malfa e da clip realizzate dai partecipanti. La prima a credere nel sogno è stata Titti Mazza, che ha sottolineato come «c’è una parità in quello che fanno, non si è perfetti né da una parte né dall’altra». Con un monologo recitato da Fabio La Rosa è stato ricordato uno degli ex attori: Claudio Marcianò, deceduto a causa del covid e il cui riconoscimento è stato ritirato dall’avvocato Pasquale Marcianò.