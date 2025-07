L’estate vip delle Eolie entra nel vivo tra matrimoni esclusivi e mega yacht: da Briatore ad Andrea Agnelli

Nonostante tutte le restrizioni, soprattutto relative alla musica che creano problemi a molti locali, alle Eolie si registrano i primi movimenti e si spera che dalla prossima settimana le presenze possano consolidarsi, soprattutto a Vulcano e a Lipari. Ad operare invece a pieno ritmo è l’isola di Panarea , che mantiene il fascino di sempre e registra il continuo arrivo di vip desiderosi di trascorrere le vacanze in un ambiente unico. E gli arrivi sono numerosi. Personaggi politici, imprenditori, artisti che desiderano trascorrere ore di relax nell’isola delle “casette bianche” come in molti la definiscono, tra un aperitivo nella terrazza del Raya, una giornata in spiaggia a “Zimmari calabeach” e la degustazione delle delizie della gastronomia siciliana ed eoliana in particolare. E poi ci sono i “paperoni” dell’economia. Arrivano a bordo di megayacht e dei velieri più grandi al mondo e osservano da bordo le splendide isole.

Proprio ieri sono giunti con le loro imbarcazioni Flavio Briatore, che però, nonostante l’attesa della gente che dal porto l’ha riconosciuto, ha preferito rimanere in rada sullo yacth, e Andrea Agnelli, che invece assieme ai familiari è stato visto sull’isola. Gli Agnelli sono da sempre grandi frequentatori delle Eolie, in particolare di Panarea che, in passato, era la meta prediletta di Gianni e Umberto. Nei locali, poi, caccia ai personaggi del mondo del cinema o del teatro per un selfie: da Alessandro Preziosi a Matilde Brandi, passando per Claudia Galante. In settimana annunciato l’arrivo di due calciatori di importanti club di serie A.

La scorsa settimana, invece isola blindata, per due matrimonio di vip: a ufficializzare la loro promessa d’amore sono stati l’attrice Cecilia Capriotti e l'imprenditore Gianluca Mobilia. La loro storia d’amore è nata proprio sull’isola, dove ci fu un vero e proprio colpo di fulmine. Altre nozze – con ben tre giorni di festeggiamenti – per Amaranta Medri e Nicholas Pacifico, manager di Swarovski, si sono conosciuti a Panarea, durante un fine agosto piovoso e ventoso.

Altro ritorno a Panarea è stato quello dell’ex pilota Jean Alesi, che come sempre apprezza le specialità della “rosticceria” dei vip, “Da Claudia”, fermandosi per la foto ricordo con tutto lo staff.

Dopo l’americano Jeff Bezos, il terzo uomo più ricco al mondo con un patrimonio di 215 miliardi, alle Eolie con Symphony, il suo mega yacht, è arrivato anche il francese Bernard Arnault, che in classifica occupa il quinto posto con 178 miliardi. Il suo panfilo di 100 metri si è ancorato tra gli scogli di Panarea: può trasportare 40 persone e ben 27 sono dell’equipaggio. Arnault è l’amministratore delegato di Lvmh, il principale polo del lusso a livello globale che comprende brand come Loro Piana, Louis Vuitton, Sephora, Bulgari.