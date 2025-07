Mannoia, Noemi e Jimmy Sax accendono l’estate a Milazzo

«Una continuità con la stagione invernale – ha esordito il sindaco Pippo Midili – che valorizza oltre al Castello altre location, come l’Atrio del Carmine che ha ospitato “Momenti Slow” - aperitivo di vino - e la rassegna letteraria “Milazzo Cult Festival” promossa dalla Pro loco Milazzo che ha registrato presenze importanti nelle scorse settimane ( Camilla Costanzo, Marino Bartoletti e i magistrati Andrea Apollonio e Antonio Salvati ) e che vedrà nei prossimi giorni la presenza a Milazzo delle scrittrici Elvira Serra (giorno 25) e Catena Fiorello (domenica 27). Il nostro obiettivo è quello di far sì che chi viene nella nostra città oltre a fruire di servizi primari come il decoro urbano e l’offerta dei nostri beni culturali e naturalistici (Area Marina) possa beneficiare di serate di intrattenimento di livello. E oggi posso dire con soddisfazione che l’investimento fatto in questo settore, dopo anni di silenzio, si sta rivelando produttivo e i vari impresari guardano con interesse a Milazzo dimostrandosi anche pronti ad investire». Midili coglie anche l’occasione per ringraziare i main sponsor della programmazione «che richiede uno sforzo notevole ma è evidente che mira non solo ad offrire momenti di intrattenimento a cittadini e visitatori, ma anche a dare grande visibilità a Milazzo». «Per questo – conclude – ritengo giusto ringraziare coloro che ci sono stati particolarmente vicini in questi anni come le società Liberty Lines, Caronte & Tourist, A2a, Parco Corolla, Tarnav e altri che comunque hanno garantito un supporto».

È tutto pronto per la nuova stagione di eventi estivi a Milazzo . Anche quest’anno l’amministrazione comunale ha voluto offrire a visitatori e cittadini un cartellone di qualità alzando ulteriormente l’asticella con la presenza di artisti di grande richiamo. Un cartellone che, oltre alla musica leggera, accoglie eventi sportivi, produzioni di associazioni locali ormai consolidate. Ben 18 spettacoli in questa rassegna “Milazzo estate 2025 ” alcuni dei quali distribuiti in più serate.

La prossima settimana l’atteso appuntamento con Stefano De Martino che, domenica 20, proporrà al Castello (ore 21) “Meglio stasera – Summer Tour”. Un ‘quasi-one man show’ nato proprio dalle intuizioni del conduttore di “Affari tuoi” e da Riccardo Cassini, con le musiche del maestro Pino Perris e le coreografie di Andrea Larossa. Quello di Milazzo è uno dei due spettacoli (l’altro è previsto a Palermo) che l’artista terrà quest’estate in Sicilia. In “Meglio stasera”, Stefano racconterà praticamente la sua vita: dall’infanzia in un paese affascinante e difficile, al susseguirsi dei tanti episodi legati al semplice lavoro di fruttivendolo prima, ballerino poi, infine intrattenitore a tutto campo. Ma sul palco ci sarà anche lo Stefano “crooner”: insieme agli 8 orchestrali della Disperata Erotica Band , sospesa fra Carosone e Sanremo, metterà in scena giochi musicali, “mash up” e virtuosismi canori con una sola regola: «Non è mai una sola canzone per volta».

Altra esclusiva siciliana a Milazzo il 27 luglio, assicurata da “Una serata con Ale e Franz”.

Agosto si aprirà con un appuntamento straordinario: il concerto Jimmy Sax il 4 agosto, fenomeno nato sul web, è attualmente il sassofonista più famoso al mondo. Jimmy Sax sarà in concerto a Milazzo al Teatro Al Castello, accompagnato dalla Symphonic Dance Orchestra diretta dal maestro Vincenzo Sorrentino. Con più di mezzo miliardo di stream, oltre 1 milione di iscritti al suo canale YouTube e circa 450 milioni di visualizzazioni su YouTube, Jimmy Sax ha raggiunto il successo con il singolo “No man no Cry” (il cui video vanta oltre 230 milioni di visualizzazioni su YouTube) e ha ottenuto un platino in Francia per il singolo “Ibiza”, realizzato assieme a JUL, artista tra i più ascoltati sul territorio francese.

Il 7 agosto altro momento amarcord con la “Taberna Mylaensis” che in un concerto “racconterà” i suoi 50 anni di storia musicale.

L’8 agosto musical per tutta la famiglia “Il Re Leone” presentato dalla Compagnia Il Cuore di Argante presenta “Il Re Leone”, adattamento teatrale ispirato al celebre film d'animazione Disney del 1994. La regia è affidata a Giuseppe Spicuglia, che ha curato anche la sceneggiatura e le liriche dello spettacolo.

Sabato 9 agosto, invece, spazio alle tradizioni popolari con la 27. edizione della Sagra del Pesce, nel borgo marinaro di Vaccarella, a partire dalle ore 20. L’evento, organizzato dal circolo sportivo e culturale “U.S. G. Cambria” con la collaborazione del Comune, prevede anche un concerto del gruppo “Hasta la vista”.

Dal 10 al 12 agosto al Castello torna l’ormai affermato Mish Mash con la sua musica che coinvolge migliaia di giovani. Tre giorni nel segno di pop, hip-hop, l’elettronica, il rock e funk, ma anche celebrando il mazzo di carte Tarocco Siciliano attraverso installazioni artistiche, performance e un’identità visiva ispirata ad un simbolo della millenaria storia dell’isola. In line-up troviamo Joan Thiele, fresca di partecipazione al Festival di Sanremo e di pubblicazione del secondo album Joanita, accolto positivamente da queste parti, la colonna house bolognese dei Pastaboys, il cantautore siracusano Marco Castello e il trio house-pop francese Dov’è Liana. Ad arricchire la line-up, numerosi DJ set che animeranno la notte del Castello di Milazzo, tra cui Bambi, Turki Stan, Lo Smilzo e Adrysh, oltre ai due vincitori del contest Figli delle Stelle, concorso promosso dall’associazione culturale “Mosaico” che, dal 2018, contribuisce alla crescita artistica della regione, mettendo in luce progetti musicali di musicisti siciliani emergenti.

Alla vigilia di ferragosto il Castello di Milazzo si trasformerà ancora una volta in un luogo fuori dal tempo con il ritorno di “Viaggi Notturni”, l’evento che da sei edizioni incanta grandi e piccini con un’esperienza immersiva tra storia, musica e spettacolo. Un vero e proprio villaggio medievale, dove ogni angolo racconta una storia e ogni spettacolo è un salto nel passato. A guidare l’organizzazione è l’associazione Regia Medievalis, tra spettacoli di fuoco, concerti di musica celtica, giullari, musicisti e sbandieratori. Il cuore pulsante dell’evento sarà la “Taverna”, dove sarà possibile incontrare personaggi pittoreschi, gustare bevande medievali e lasciarsi coinvolgere da uno spirito goliardico che rende l’esperienza unica nel suo genere.

Il 17 invece lo spettacolo prodotto dal milazzese Francesco Merrina “Galà di Contaminazioni Spettacolari International Magic & Circus Festival”, il più importante evento di magia e circo del sud Italia.

Quindi il momento sicuramente più atteso di questa estate milazzese, il concerto di Fiorella Mannoia che salirà sul palco del Castello accompagnata dall’orchestra sinfonica Saverio Mercadante di Altamura, diretta dal maestro Rocco De Bernardis. Tra i brani proposti, anche “Disobbedire”: il singolo che dà il nome al suo ultimo album pubblicato lo scorso 29 novembre, già divenuto un successo di vendite e ascolti grazie alla voce di Mannoia e alle tematiche toccate dalla cantante nei suoi brani. Scontato il sold out.

L’ultimo appuntamento al Castello sarà il 12 e il 13 settembre con il “Milazzo chamber music Festival”, la rassegna dedicata alla musica da camera.

Anche quest’anno l’amministrazione ha assicurato il servizio di bus navetta per coloro che hanno difficoltà di deambulazione.