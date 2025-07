Alcara Li Fusi, filmata la nidificazione della coppia di Aquila reale e la nascita dell’aquilotto

Ad oggi, collegandosi al sito ufficiale dell’Ente Parco dei Nebrodi: www.parcodeinebrodi.it, si può assistere, in diretta, a tutto ciò che accade nel punto di nidificazione. Lo streaming ha già raccolto l’attenzione di numerosi appassionati e studiosi, che da settimane seguono la crescita del giovane rapace.

Il nido, posto poco distante l’abitato di Alcara Li Fusi, in un anfratto roccioso delle Rocche del Crasto nel Parco dei Nebrodi, risulta statisticamente il più prolifico a livello nazionale. Oltre a questo, nel solo territorio siciliano, sono una decina le coppie di aquile reali che si riproducono, e non sempre con successo.

Il giovane esemplare ha dimostrato un carattere particolarmente deciso: già a 18 giorni era in grado di raggiungere e nutrirsi da solo delle prede lasciate dai genitori, senza attendere che venisse imboccato.

L’involo è previsto intorno al 7 agosto, quando l’aquilotto avrà circa 75 giorni. Da quel momento verrà accudito dai genitori per i prossimi 2-3 mesi, periodo durante il quale imparerà tutto ciò che c’è da conoscere per diventare autonomo, dopo di che lascerà il territorio dei genitori ed inizierà la fase erratica della propria vita, dalla durata di circa 5 anni, ossia fino al raggiungimento della maturità sessuale. Durante questo periodo cercherà nuove aree da colonizzare ed un partner con cui formare una nuova coppia.

Il Commissario Straordinario dell'Ente Parco dei Nebrodi, Dr. Alfonso di Piazza, dichiara: “La nascita e il positivo sviluppo dell’aquilotto reale sulle Rocche del Crasto rappresentano un importante segnale della vitalità del nostro ecosistema e confermano l'efficacia delle azioni di tutela ambientale messe in campo dall’Ente Parco. La possibilità di seguire in diretta il sistema di monitoraggio video rafforza il legame tra Istituzioni, Comunità e Territorio, promuovendo una cultura diffusa della conservazione e del rispetto per la biodiversità”.