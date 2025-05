Milazzo, Dogday 2025: fino al 18 maggio la mostra "Musi in posa"

A Milazzo fino al 18 maggio, nei locali comunali di Piazza della Repubblica, è visitabile la mostra fotografica “Musi in posa” che l’associazione Hermes Milazzo Onlus ha realizzato in occasione del decennale Hermes - Dogday.

L’associazione contribuisce al sostentamento alimentare di oltre 400 famiglie indigenti del territorio. Hermes Milazzo Onlus ha indetto anni fa un concorso fotografico a tema per dare l’opportunità a cinofili e non di esprimere creativamente l’amore verso gli inseparabili amici a quattro zampe. Rappresenta inoltre un modo per celebrare con le immagini l’amore e la gioia di poter vivere insieme ai nostri meravigliosi ed insostituibili amici a quattro zampe, nel tentativo di rendere migliore la convivenza e ribadire e rafforzare il rispetto verso queste creature meravigliose.

Le foto e le storie più significative che negli anni sono state protagoniste del concorso fotografico sono esposte in questa mostra nel centro cittadino. Una bella anteprima è una sezione speciale della mostra dedicata al fotografo ed influencer Navid Tarazi, noto sui social come Doggodaiily, che sarà ospite a Milazzo e parteciperà alle attività organizzate dall’associazione.

Al centro della sala si può ammirare una pregevole composizione di arte vegetale, realizzazione del maestro Carmelo Antonuccio, in perfetta sintonia con i temi di ambiente e natura cari all’associazione e che negli ultimi anni contraddistinguono Milazzo.