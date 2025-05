Messina, successo per il truck tour “Il lavoro viaggia con noi”

Si è conclusa con una grande partecipazione la seconda edizione del truck tour “Il lavoro viaggia con noi – Un tour per l’orientamento, la legalità e la sicurezza”, che ha fatto tappa in piazza Duomo a Messina nell’ambito dell’Opportunity Day. L’evento, promosso dalla Fondazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro e dal Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Messina, ha visto la partecipazione di numerosi studenti, giovani e rappresentanti delle istituzioni. Obiettivo dell’iniziativa è stato quello di avvicinare i giovani al mondo del lavoro, offrendo strumenti pratici per affrontare la ricerca di un impiego in modo consapevole, legale e sicuro. Workshop, stand informativi e consulenze personalizzate hanno animato la giornata, con il coinvolgimento attivo di enti pubblici e privati.

«Dobbiamo partire dalle scuole – ha sottolineato Vincenzo Silvestri, presidente della Fondazione Lavoro – per costruire un ponte tra formazione e occupazione». Un messaggio condiviso anche da Maurizio Adamo, presidente dell’ordine di Messina, che ha rimarcato l’importanza di educare i giovani agli strumenti fondamentali per l’ingresso nel mondo del lavoro, come la corretta compilazione del curriculum e la conoscenza delle piattaforme digitali ministeriali.