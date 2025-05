Le nuove sfide dell'igiene e della sanità pubblica a Taormina

Le nuove sfide dell'igiene e della sanità pubblica. Sono i temi al centro di un importante appuntamento che si svolgerà nei prossimi giorni. Si terrà a Taormina, infatti, nella splendida cornice di Palazzo Corvaja e del Palazzo dei Congressi, il VII Congresso Taorminese di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica dal titolo “Igiene e Sanità pubblica: quali sfide per il futuro?”, in programma il prossimo 9 e 10 maggio 2025.

L’evento, presieduto dal prof. Raffaele Squeri, docente di Igiene presso l’Università degli Studi di Messina, rappresenta ormai un appuntamento di rilievo per la comunità scientifica degli igienisti, con la partecipazione di esperti del settore di rilevanza nazionale e internazionale (prof. Carlo Signorelli, prof. Walter Ricciardi, prof. Silvio Brusaferro), ricercatori e professionisti della sanità da tutta Italia.

Interverranno il sindaco di Taormina, on. Cateno De Luca; la magnifica rettrice Giovanna Spatari; l’assessore regionale Elvira Amata; il presidente dell’Ordine dei Medici di Messina, Giacomo Caudo, il Presidente della S.It.I Nazionale, Enrico Di Rosa e il presidente della S.It.I Sicilia, Claudio Costantino. Il congresso si propone come un momento di confronto sui grandi temi della salute pubblica: prevenzione, strategie vaccinali, gestione delle emergenze sanitarie, ambiente e salute, innovazione tecnologica e Intelligenza Artificiale in Sanità pubblica. Il programma scientifico prevede oltre 4 sessioni congressuali, un talk show di apertura, tavole rotonde, e presentazioni di lavori di ricerca.