L’Amerigo Vespucci “saluta” con il Tricolore il passaggio tra Milazzo e le isole Eolie

Gradita sorpresa per gli abitanti di Milazzo, Vulcano e Lipari, che oggi potranno ammirare dalla terraferma l’Amerigo Vespucci. Il passaggio della nave scuola della Marina Militare, simbolo dell’Italia in tutto il mondo è previsto tra le 13,30 e le 14, quando il veliero farà un veloce saluto alla città di Milazzo con il tricolore e l’ammainabandiera nei pressi della Marina Garibaldi, proseguendo verso il promontorio di Capo Milazzo e dopo aver attraversato le acque dell’Area marina protetta, proseguirà alla volta di Vulcano. Qui da Punta Bandiera passerà da Capo Grillo, Vulcano e “bocche di Vulcano”, dirigendosi verso Lipari per poi fare rotta su Palermo.

Sulla motovedetta della Capitaneria che porgerà il saluto alla nave col comandante Sarro, il sindaco Pippo Midili e il rettore del Santuario di San Francesco, padre Saverio Cento, che porterà il mantello del Santo da Padova