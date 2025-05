Festa del medico a Messina, la guest star sarò Ezio Greggio

Ezio Greggio per la prima volta sarà ospite nella città di Messina in occasione della quinta edizione della Festa del medico, lunedì 26 maggio al Palacultura: l’amatissimo attore e conduttore è la guest star della manifestazione promossa dall’Ordine provinciale dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri di Messina con l’obiettivo di premiare i professionisti più apprezzati dai pazienti. Sono loro stessi infatti che possono scegliere il proprio “medico preferito” od “dentista preferito” con qualche semplice clic sul sito omceo.me.it/festadelmedico entro sabato 10 maggio, mettendo in luce nella motivazione le capacità di ascolto, la competenza, la disponibilità e l’umanità che contraddistinguono il nominativo indicato. Una volta raccolti i nomi (sono già oltre 1000 le segnalazioni ricevute dal portale), una giuria, presieduta dal consigliere segretario dell’Ordine Salvatore Rotondo, coordinatore del concorso, vaglierà le proposte e indicherà chi entra in nomination che poi passerà al voto, sempre del pubblico, durante lo spettacolo. Al vincitore finale andrà un assegno di 5000 euro, da destinare a progetti formativi e di aggiornamento e/o acquisto di strumentazioni per la propria attività o interventi di interesse socio-culturale.