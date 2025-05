All’Università di Messina torna “Un calcio al razzismo”: lo sport come motore di inclusione sociale

L’aula magna del rettorato ha ospitato la nona edizione di “Un Calcio al Razzismo – Uniti con lo Sport”, storica iniziativa dell’Università di Messina dedicata alla lotta contro il razzismo e alla promozione dell’inclusione attraverso lo sport. L’evento, ideato dal prof. Carlo Giannetto e co-organizzato dal CUG e dalla SSD UniMe, con il supporto del Comune, si inserisce nel progetto IncludiME e ha visto la partecipazione di importanti figure del panorama sportivo e accademico.

Tema centrale di questa edizione è stato “Il valore educativo e sociale dello sport”. La rettrice Giovanna Spatari ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa per contrastare la discriminazione e rafforzare i legami tra giovani, scuola, università e istituzioni. Presenze di rilievo anche da remoto, come il presidente del CONI Giovanni Malagò e il CT della nazionale di pallanuoto Sandro Campagna, hanno ribadito l’impegno del mondo sportivo nella diffusione dei valori di uguaglianza e rispetto.