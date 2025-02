Messina, cinque donne raccontano se stesse attraverso la loro vita privata e professionale

Donne in carriera, mamme, mogli; donne coraggiose, audaci, pronte a mettersi in discussione di fronte a una società ancora poco attenta alla parità di genere negli ambiti professionali tanto quanto quelli privati. Donne esemplari, come Maria Celeste Celi presidente del Cirs, Silvia Abate notaia, Katia Consentino co-founder aziendale, Roberta Macrì campionessa paralimpica di powerlifting e Laura Latino, blogger e scrittrice: sono le protagoniste del talk “Donne e futuro del lavoro” che si è tenuto alla libreria Feltrinelli Point. In occasione dell’uscita del primo romanzo di Laura Latino, “Mamma torna presto” (edito da Brandtopia), queste donne messinesi hanno scelto di presentare uno spaccato dell’universo femminile raccontando se stesse attraverso la vita privata e professionale. Avere un sogno e perseguirlo mettendosi in gioco non è un percorso semplice, soprattutto quando decidi di volerti fare una famiglia: i pregiudizi, la mancanza di aiuti da parte dello Stato e l’assenza costante tra le mura domestiche del marito/compagno/padre può rendere impervio il cammino delle donne; le crisi esistenziali, la mancanza di autostima e la repentina incapacità gestionale sono solo alcune delle situazioni che si verificano, pronte a minare l’equilibrio personale. Sensazioni che ognuna di loro ha sperimentato e affrontato: dalla scelta coraggiosa di Maria Celeste Celi di riscattare tante ragazze madri restituendo loro la dignità che il disagio sociale aveva sottratto, a Silvia Abate immersa in una professione per lungo tempo appannaggio del genere maschile; da Katia Cosentino pronta a reinventarsi in un’azienda che produce liquori, dopo anni di studio e lavoro all’estero, scommettendo sui sapori della tradizione siciliana a Roberta Macrì, vulcanica e forte più dell’infermità in carrozzina alla quale un incidente stradale l’ha costretta e per questo capace di abbattere tutte le barriere fisiche e mentali che il destino le aveva posto dinanzi. E’ così che anche Laura Latino, dopo aver lasciato la città dello Stretto per lavoro toccando varie mete (l’ultima Genova dove vive attualmente), ha scelto di proporsi ai messinesi presentando il suo romanzo. Professionista del settore legale e mamma di due bimbe, nel 2016 ha fondato il blog Just4Mom per condividere “gioie e dolori” della maternità. Il testo è nato, come lei stessa ha spiegato, per dar voce a tutte quelle madri che, pur felici di esserlo, non hanno rinunciato al loro essere donna nelle altre dimensioni esistenziali. Nel corso del dibattito sono emerse alcune criticità ancora irrisolte come la disparità salariale di genere (secondo recenti dati Ocse, a parità di titoli e di specializzazione entro i 34 anni l’uomo guadagna circa il 58% in più della donna) e l’adozione di misure sociali previdenziali più adeguate (come i congedi parentali di medesima durata per entrambi i genitori).