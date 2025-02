Giovane acconciatrice di Falcone seconda in una gara mondiale a Paestum

Prestigioso traguardo per la giovane acconciatrice Giovanna Colicchia, classificatasi al secondo posto nella speciale competizione mondiale andata in scena la scorsa settimana all’Hotel Ariston di Paestum, in provincia di Salerno. La ventisettenne di Falcone, cresciuta nel salone di famiglia tra arnesi del mestiere e grande spirito di curiosità, è salita sul podio nella categoria “Rosa”, dedicata alle acconciature tridimensionali, specialità tanto cara alla ragazza del luogo. Reduce dalla kermesse internazionale, organizzata sotto l’egida dell’Accademia presieduta da Luigi Serrone, la professionista è ritornata in paese, dove è stata accolta tra gli applausi e i complimenti dei propri concittadini. Nonostante la giovane età, per lei si tratta dell’ennesimo riconoscimento ottenuto nell’immensa galassia dei concorsi dedicati all’hair stylist.

La giuria internazionale ha premiato il sacrificio e la passione trasmessa da Colicchia, specializzata in acconciature particolari tridimensionali dedicate a spose e a modelle per grandi eventi. Grazie al secondo posto, per lei anche la possibilità di prendere parte ad altre iniziative dedicate al settore. Nota di merito anche per le acconciature fantasy, altro cavallo di battaglia della giovane falconese, ovvero pettinature interamente realizzate con capelli veri. Una di queste, infatti, è stata esposta al “Museo delle Acconciature”, aperto durante l’evento andato in scena in Campania. Un riconoscimento che per Giovanna Colicchia è servito anche ad esportare il nome del proprio paese d’origine oltre i confini nazionali.