Carnevale 2025 a Messina: al via da domani le iniziative in città

I festeggiamenti per il Carnevale 2025 di Messina, promossi dall'Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Federico Basile, prenderanno il via domani, giovedì 27 febbraio, dalle ore 10 alle 12.30, a piazza Cairoli, con "Scuola in Maschera", con la presenza di alunni e alunne degli Istituti scolastici cittadini. In caso di avverse condizioni meteo, "Scuola in Maschera" si terrà nella Galleria Vittorio Emanuele. A seguire, nel pomeriggio, alle 17, nel salone delle Bandiere di palazzo Zanca, si terrà una conferenza dal tema “Pasticceria e gastronomia del Carnevale messinese”; alle 18.30, concluderà la prima giornata di appuntamenti del Carnevale, “Gran Ballo del Gattopardo”, nell'atrio di palazzo Zanca, a cura della Società di Danza, diretta da Fabio Mollica. Il programma di eventi carnevaleschi, con l’obiettivo di coinvolgere e aggregare la comunità, portando allegria nelle piazze e nelle vie del centro città e dei villaggi, prevede le tradizionali sfilate, concorsi di mascherine, degustazioni, spettacoli di animazione, musica e balli.

"Il calendario degli eventi coordinati dall’Amministrazione comunale per l’edizione 2025 del Carnevale messinese – spiegano gli assessori Liana Cannata ed Enzo Caruso – prevede una serie di eventi che, unitamente ai classici appuntamenti tipici del Carnevale, si caratterizzano per il ballo in maschera nelle piazze cittadine e nei villaggi, con l’intento di dare un'identità, in modo unico ed originale, al Carnevale della nostra città rispetto a quello degli altri centri della Sicilia. 'La Città che Danza' è lo slogan che farà da trade union dell'intero programma". Calendario degli appuntamenti del Carnevale 2025. Giovedì 27 febbraio Ore 10 – 12.30 piazza Cairoli "Scuola in Maschera"; Ore 17 Salone delle Bandiere – Palazzo Zanca. Conferenza: Pasticceria e gastronomia del Carnevale messinese;