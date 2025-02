Progetti per lo sviluppo del turismo, Comune e Università di Messina si “alleano”

Unire le forze, le risorse e, visti i soggetti in campo, le conoscenze, per promuovere processi virtuosi nel settore del turismo. Un ambito di cui tanto si parla, ma troppo spesso in termini generici e poco concreti. Basti pensare che finché l’ex sindaco Cateno De Luca non ha nominato in questo ruolo Enzo Caruso, al Comune di Messina non esisteva nemmeno un assessorato al Turismo. Proprio dall’assessore Caruso parte l’idea di stipulare una convenzione con il dipartimento di Economia dell’Università di Messina per costruire un percorso comune, una sinergia reale e non solo ipotetica.

L’operazione è stata approvata formalmente dalla giunta Basile nei giorni scorsi e parte dal presupposto che «per il perseguimento del programma di sviluppo turistico locale», il Comune «intende avvalersi della collaborazione e del supporto scientifico del dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Messina». Da parte sua, Palazzo Zanca «dovrà metterà a disposizione le competenze espresse dai propri professionisti nel campo della progettazione e quelle acquisite nell’ambito della promozione turismo, del patrimonio, culturale, demo-etno-antropologico, storico, e della divulgazione di conoscenze»; l’Università, invece, «metterà a disposizione le competenze del gruppo di ricerca maturate negli ambiti inerenti l’economia e politica del turismo sostenibile, la politica di sviluppo rurale, Piano strategico 2023-2027, il marketing territoriale, il marketing del turismo, il marketing dei prodotti enogastronomici tipici, il management del turismo, l’economia dell’ambiente».

Mettendo insieme queste risorse, si lavorerà per «attivare forme di collaborazione al fine di sviluppare e promuovere la ricerca sul tema dell’economia e politica turistica, ambientale, del marketing territoriale e dell’economia del turismo rurale». Tutto questo va contestualizzato in un ambito più ampio: il Comune, infatti, crede nella centralità dell’istituzione di un tavolo tecnico al quale parteciperanno anche altri soggetti istituzionali, tra cui la Camera di Commercio e lo stesso dipartimento di Economia dell’Università, nella persona del prof. Maurizio Lanfranchi, referente di questa convenzione. Un tavolo aperto anche ed esperti «di volta in volta individuati dall’assessorato e dal dipartimento di Economia» e che «intende elaborare un pratico modello di sviluppo turistico sostenibile fondato sull’istituzione della Dmo (Destination Management Organization)».

La convenzione approvata dalla giunta e che verrà siglata da Comune e Università sarà un punto di partenza, una base sulla quale si andranno poi a delineare singole specifiche convenzioni attraverso due modalità: «Collaborazione per attività di ricerca, di divulgazione, di formazione, di sensibilizzazione ed educazione su progetti specifici; possibilità di partecipazione congiunta a programmi regionali, nazionali o internazionali». In questo senso Comune e Università «si attiveranno anche per la redazione di progetti come soggetti proponenti o attuatori congiunti».