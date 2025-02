Vetrina internazionale per i relitti dello Stretto di Messina all’European dive show di Bologna

Alla trentesima edizione della European Dive show di Bologna sbarcano, grazie al Tourism Bureau della città metropolitana di Messina, lo Stretto e i suoi relitti. In prima fila il team di subacquei della fortunata trasmissione di Rtp “Mare dentro”, guidato da Domenico Majolino. Ma anche i rappresentanti del Tourism Bureau, che puntano a mettere in mostra, per potenziare l'afflusso turistico, le bellezze dello Stretto e della provincia di Messina. E tra queste ci sono sicuramente i relitti di ogni epoca che sono presenti in fondo ai nostri mari. Tesori veri e propri per un turismo di settore sempre più in crescita.

Eudi show è il più importante appuntamento della subacquea in Italia e uno dei principali del settore al mondo. Decine di migliaia i visitatori che ogni anno invadono le corsie del salone espositivo e oltre 250 gli espositori tra indiretti e diretti che a ogni edizione caratterizzano la manifestazione. Si tratta di una Fiera internazionale certificata che si svolge in tre giorni. Una grande kermesse che vede diversi approfondimenti sullo sfondo di uno dei più importanti e completi saloni espositivi in Europa. Un’agorà del popolo subacqueo che trova in Eudi non solo un momento di verifica, aggiornamento, conoscenza, ma anche l’occasione di scambio, confronto e crescita del proprio appartenere al mondo della subacquea. Il visitatore trova l’occasione di ritrovarsi con tutti gli altri che condividono questa “straordinaria” dimensione. Ciascuno con il suo bagaglio di esperienze e con il suo modo specifico di vivere questa dimensione.

Oltre 200 eventi si susseguono nella tre giorni che soddisfano tutte le diverse sfaccettature di questo fantastico mondo. Comune denominatore di tutti gli appassionati la protezione e la valorizzazione dell’ambiente marino. E in questo quadro grazie al Tourism Bureau hanno trovato spazio le bellezze dello Stretto e i suoi relitti, quei relitti messi in evidenza nella fortunata trasmissione “Mare dentro”, giunta alla seconda edizione in onda su Rtp e su Tgs. (em.pin).