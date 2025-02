Torna "Messin...tavola": in corso le selezioni per la seconda edizione del talent di RTP. Ecco come partecipare

Dopo il grande successo della prima edizione, torna "Messin...tavola", il contest culinario promosso da RTP che celebra la passione per la buona cucina e le tradizioni gastronomiche locali. Le selezioni per la seconda edizione sono ufficialmente aperte, e chiunque ritiene di possedere un talento ai fornelli ha l'opportunità di mettersi alla prova in una competizione che unisce gusto, creatività e passione.

Una sfida per appassionati di cucina

"Messin...tavola" non è un semplice talent show, ma un omaggio alla cultura gastronomica della città e della sua provincia. A sfidarsi, anche in questa seconda edizione, non saranno chef professionisti, ma persone comuni che nella vita si occupano di tutt'altro, ma che hanno un amore autentico per la cucina e le tradizioni culinarie. Dopo aver conquistato il pubblico lo scorso anno, il format torna con una nuova edizione ricca di emozioni e sapori autentici.

Come partecipare?